Esto es lo que cobrará Bad Bunny por estar en el Show Medio Tiempo del Super Bowl de la NFL

Mucho se ha hablado sobre la próxima presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX, de la cuál se espera todo y por decir todo es desde un gran show, un suceso para recordar y seguramente un toque de polémica, pues Benito ha sido muy claro con su postura social respecto a lo que hoy en día se vive en Estados Unidos.

Un detalle muy importante es que esta será la única presentación de Bad Bunny en los Estados Unidos siendo que su gira mundial 'DeBÍ TiRAR MáS FOtoS World Tour' se encuentra en marcha, por lo que este acto es todo un hito.

¿Cuánto cobrará Bad Bunny por estar en el Super Bowl?

Es sabido que los artistas no reciben un pago sobre sus presentaciones en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl, e incluso es muy probable que estos tengan pérdidas económicas, aunque otro detalle muy cierto es que esta espectáculo les sirve como promoción, lo cuál a la larga resulta aún mejor para ellos, siendo que los patrocinadores del espectáculo son los que se encargan de todos los gastos del talento.

Siendo el evento deportivo más visto en Estados Unidos y uno de los más populares de todo el mundo, todas las miradas apuntan hacia un escenario por 15 minutos, donde en esta ocasión Bad Bunny (y posibles invitados) se robarán las miradas.

¿Dónde ver el Super Bowl donde estará Bad Bunny?

El mejor lugar para seguir en vivo la transmisión del Super Bowl LX y el histórico Show de Medio Tiempo del artista boricua Bad Bunny, quien hoy en día es el artista más escuchado en todo el mundo es a través de Azteca 7, ¿Dónde más?

Recuerda que aquí podrás tener de manera totalmente gratis la mejor cobertura y análisis de lo que se vive al momento dentro y fuera del emparrillado a través de la señal de Canal 7, nuestro Sitio Web Oficial e incluso a través de nuestra app TVAztecaEnVivo, así que si no te quieres perder ningún detalle de esta gran fiesta, no dudes en sintonizarnos.

La cita es este próximo domingo 8 de febrero en punto de las 5:30 pm, donde con toda la pasión comenzaremos a dar seguimiento a lo que será este gran día.

