¿Habrá otra reunión en el Show de Medio Tiempo? Esto es lo que se sabe sobre la presencia de J Balvin en el Super Bowl donde estará Bad Bunny

Mucho se ha hablado sobre lo que será el próximo Show de Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX , donde propios y extraños se han mostrado a favor del artista puertorriqueño quien llegará con un mensaje contundente en apoyo a los latinos, mismos que han vivido días de tensión en Estados Unidos.

Uno de los detalles a no perder la pista es su “reconciliación” con el cantante colombiano J Balvin, tal como lo vimos en vivo y a todo color durante la última fecha de Benito en México, lo que dio paso a que este par de artistas retomen lo que fue ‘Oasis’ o incluso muestren un adelanto de una posible era musical colaborativa nueva.

Ante estas teorías, José (J Balvin) ha compartido algunas declaraciones que además de contundentes, nos dejan ver lo bien que va la relación entre ambos artistas del género urbano.

¿J Balvin estará con Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl?

Ante una gran cantidad de teorías y especulaciones de lo que podría ser otro reencuentro en los escenarios, Balvin confirmó que estaría en el Super Bowl LX pero que en esta ocasión únicamente lo haría como espectador.

De acuerdo con el medio estadounidense TMZ, J Balvin detalló que estaría apoyando a su amigo Benito desde las gradas: “No, no estaré en el escenario. Solo quiero que mi hermano la rompa y destruya el show”, dejando por cerradas todas las especulaciones que han surgido en las últimas semanas con motivo de su reunión.

¿Cómo fue la vez que Bad Bunny y J Balvin estuvieron juntos en el Super Bowl?

Fue en el año 2020 (a semanas de la pandemia) cuando durante la presentación del Show de Medio Tiempo del Super Bowl LIV a cargo de Shakira y Jennifer Lopez, los dos artistas se sumaron como invitados especiales.

Los artistas interpretaron éxitos como "Qué Calor" y "Mi Gente" con JLo, y colaborando con Shakira en "I Like It" y por último "Callaita", en lo que fue una gran fiesta latina.

¿Dónde ver gratis el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl?

Como es parte del ritual, el mejor lugar para seguir la transmisión del Super Bowl LX y el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny es a través de la señal de Azteca 7, donde podrás ser testigo de cada cosa que sucede tanto en el partido como en el espectáculo.

Además podrás seguir la transmisión en nuestro Sitio Web Oficial y a través de nuestra app TVAztecaEnVivo, este próximo domingo 8 de febrero.