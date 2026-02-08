¿Qué artistas saldrán con Bad Bunny en el Super Bowl 2026? Esto es lo que se sabe:

Estamos a unas horas de que se realice el histórico Show de Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl y la verdad es que millones de fans no pueden esperar por lo que será este espectáculo que mucho ha dado de qué hablar en los últimos meses, sobre todo por el ascenso de la cultura latina a nivel global.

En repetidas ocasiones Bad Bunny ha dejado en claro lo que será su actuación, donde incluso mencionó que pondría a los Estados Unidos a hablar español, por lo que se ha especulado sobre una actuación que cuente con más invitados, donde se han especulado figuras latinas y estadounidenses.

¿Quiénes serán los invitados de Bad Bunny en el Super Bowl?

Uno de los nombres que más han sonado, es el de la estrella del rap Cardi B, con quien Bad Bunny lanzó en el ya lejano 2019 “I Like It” junto a J Balvin cuando los latinos se encontraban en la era de “Oasis”, lo que podría igual sumar al colombiano quien tuvo actividad el día sábado en el juego de tochito bandera.

Otro artista que se perfila para acompañar a Benito es Travis Scott, quien ya tuvo participación el la fiesta del Super Bowl y que ciertamente ha seguido sus pasos en la NBA y la WWE es Travis Scott, rapero que unificaría la cultura en un show único.

Hace unas horas el medio The Sun, Drake rechazó participar en el Show de Medio Tiempo debido a que no quiere “robar la atención del público”.

Tras estos rumores, hay medios estadounidenses que afirman que Ricky Martin habría estado presente en los ensayos, aunque esto no se ha confirmado para nada, pues este espectáculo se ha mantenido lo más reservado posible.

¿Dónde ver el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026?

El Super Bowl LX que será disputado entre New England Patriots vs los Seattle Seahawks será este domingo 08 de febrero y la transmisión dará inicio en punto de las 5:00 de la tarde, el cuál podrás seguir a través de las señales de Azteca 7, quienes traeremos la mejor cobertura con nuestros especialistas para que no te pierdas ningún detalle de lo que sucede en el terreno de juego y claro, en el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny.