Jurassic Park revive con su elenco original en un inesperado comercial del Super Bowl

¡No es broma! El elenco original de Jurassic Park volvió a reunirse en un sorprendente comercial presentado durante y para la temporada del Super Bowl, donde la historia clásica que conquistó a todos en el cine cambia por completo gracias a la tecnología actual. El anuncio imagina qué habría pasado si los problemas técnicos del parque se hubieran solucionado a tiempo gracias a las facilidades que existen hoy en día, evitando así el caos que convirtió la película en un clásico del cine.

Si no has visto el comercial, te lo dejamos a continuación para que no pierdas la oportunidad de verlo:

El regreso del elenco que marcó a toda una generación

Lo mejor de todo esto es que el comercial realmente nos regresa al mundo con todo y sus personajes de Jurassic Park. Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum reaparecen como los personajes que enfrentaron dinosaurios fuera de control en la cinta de 1993. La recreación de escenas icónicas del parque es épica, pero con un giro cómico donde, en lugar de luchar por sobrevivir, los protagonistas resuelven rápidamente la crisis técnica y todo vuelve a la normalidad. Incluso se utiliza tecnología digital para rejuvenecer a los actores y hacerlos lucir como en la película original.

¿Cómo cambia Jurassic Park con tecnología moderna?

El anuncio juega con una idea divertida relacionada con el producto que vende: wifi más rápido. En esta se plantea que la buena señal y alta velocidad del producto hubieran sido capaces de corregir el error que lo comienza todo en el filme, cambiando así la historia para siempre. Y es que un simple arreglo técnico impide que los dinosaurios se liberen, convirtiendo el parque en un lugar seguro y hasta relajante para los visitantes.

Nostalgia y humor: fórmula perfecta para el Super Bowl

El Super Bowl se ha convertido en un escenario ideal para presentar los anuncios más creativos que apelan a la nostalgia, y este comercial no fue la excepción. De inmediato, la mezcla de humor, referencias clásicas y el regreso del elenco original generaron conversación inmediata en redes sociales.

