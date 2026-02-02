ÚLTIMA HORA | El Rey del Pop vuelve: liberan el primer tráiler OFICIAL de la película biográfica de Michael Jackson

Si tenías mucha curiosidad por saber cómo luciría la nueva película biográfica de Michael Jackson y ya mueres por verla, hay buenas noticias: acaba de salir el primer tráiler oficial de Michael y confirma que el filme recorrerá el camino del artista desde sus inicios con los Jackson 5 hasta su consolidación como el artista más influyente del pop mundial. Marca tu calendario, pues la fecha de estreno está prevista para el 24 de abril. Este filme ya es uno de los lanzamientos musicales más esperados del año y para que no pierdas detalle te dejamos a continuación el tráiler oficial.

¿De qué tratará la película Michael?

Por lo que vimos en este avance, el filme busca mostrar los momentos de gloria del cantante, pero también las contradicciones y presiones que enfrentó durante su exitosa carrera. La historia explorará el descubrimiento de su talento infantil, cómo fue su transformación hasta convertirse en el fenómeno global y el perfeccionismo y corazón con el que hacía las cosas, algo que lo llevó a revolucionar la música y el mundo del espectáculo en vivo.

La cinta de Michael será todo lo que se promete

Parece que podemos seguir estando completamente emocionados, pues el avance muestra recreaciones de actuaciones icónicas y escenas íntimas que revelan varios detalles del artista detrás del mito, apostando por un enfoque más humano que el habitual homenaje musical que se hace en este tipo de películas.

Jaafar Jackson sorprende como el nuevo Rey del Pop

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la elección de Jaafar Jackson, sobrino del cantante, como protagonista en el filme. Esta será su primera gran actuación en cine y la verdad es que está dejando completamente claro que fue la mejor decisión que la producción pudo tomar. Hay que resaltar que tiene un increíble parecido físico al Rey del Pop, y la forma en que replica los movimientos de Michael es impresionante; incluso los fans en redes sociales ya están reaccionando de manera positiva y con gran expectativa.

|Crédito: Lionsgate

¿Por qué este biopic genera tanta expectativa?

Actualmente, las películas musicales viven un auge tras varios filmes con éxitos recientes en taquilla, pero el caso de Michael Jackson tiene un peso especial por su impresionante legado, el cual sigue vigente en la cultura pop. El tráiler es un indicio de que la cinta podría convertirse en uno de los eventos cinematográficos del año y revivir con un boom al artista más influyente del entretenimiento moderno.

