OFICIAL: Estos son los productos de Bad Bunny para el medio tiempo del Super Bowl 2026

Bad Bunny es la estrella del momento. Tras el éxito de su gira DeBí TiRAR MáS FOToS, el oriundo de Vega Baja, Puerto Rico, se prepara para llevar el sabor latino al escenario del Super Bowl LX . A escasas semanas de uno de los shows de medio tiempo más esperados por la comunidad de habla hispana, la NFL sorprende con el lanzamiento de mercancía oficial del Conejo Malo… ¡Con todo y sapo cocho incluido!

OFICIAL: Estos son los productos de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

La colección de Bad Bunny con la NFL incluye diseños inspirados en el ya famoso sapo concho, adaptados para cada uno de los equipos de la Liga. Entre los productos especiales se encuentran:



Sudaderas ( Hoodies )

) Playeras ( T-shirts )

) Gorras ( Hats )

) Figuras coleccionables del Sapo Choncho

¿Cuánto cuesta la merch oficial de Bad Bunny para el Super Bowl 2026?

Los precios varían según el producto. Lo más barato es el sapo concho en 40 dólares ($700 pesos mexicanos, aproximadamente), seguido de las playeras en 55 dólares ($1,000 pesos), gorras en 60 ($1,040 pesos) y sudaderas en 100 ($1,740 pesos). Cada equipo de la NFL cuenta con su diseño especial, inspirado en el sapo concho. Los productos están disponibles en el sitio web oficial de ElSuperTazon.com y el envío se cobra por separado.

Productos oficiales de Bad Bunny x NFL|NFL

SB LX: ¿A qué hora sale a cantar Bad Bunny? Así puedes ver el Halftime Show del Super Bowl 2026 GRATIS y EN VIVO

Bad Bunny es el artista encargado de protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. El evento se llevará a cabo el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El kick off se da en punto de las 5:30 p.m. (hora México). Teniendo en cuenta que la primera mitad del juego puede extenderse hasta 90 minutos, el Halftime Show de Benito podría dar inicio entre las 6:30 p.m. y las 7:00 p.m, según se vaya desarrollando el juego.

Tanto el partido, como el show de medio tiempo de Bad Bunny, podrá seguirse completamente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7. Si no tienes televisión o simplemente prefieres el streaming, también podrás seguir el evento a través de nuestro sitio web oficial y la app móvil de TV Azteca En Vivo.