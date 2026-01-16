¡Aumentan las expectativas! Revelan NUEVO adelanto de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl LX

¡Se elevan las expectativas! A escasas semanas de que se lleve a cabo el Super Bowl LX , Apple Music - patrocinador oficial del show de medio tiempo - lanza un nuevo adelanto de lo que será la presentación de Bad Bunny, quien fue anunciado como headliner del evento el pasado mes de septiembre. En el audiovisual se ve al artista urbano disfrutando al ritmo de su ya famoso éxito, BAILE INoLVIDABLE, lo que da por hecho que el evento deportivo más importante del año estará lleno de sabor latino. “El 8 de febrero, el mundo bailará”, se lee en la descripción del promocional. Aquí el video:

El Super Bowl 2026 será la segunda vez de Bad Bunny en el show de medio tiempo

La actuación de Bad Bunny el próximo 8 de febrero marca la segunda vez del artista en el escenario del Super Bowl. La primera ocasión que el oriundo de Vega Baja, Puerto Rico, se apoderó del evento deportivo fue en 2020, como invitado especial del show de Shakira y Jennifer Lopez. En aquel momento, el artista interpretó parte de la canción I Like It junto a La Loba, además de un mashup de Chantaje y Callaita. J Balvin también estuvo presente en ese Halftime Show, por lo que muchos esperan que el colombiano sea uno de los invitados especiales de Benito este año, pero ¿será posible?

¿J Balvin será el invitado especial en el Halftime Show de Bad Bunny? Esto dice el colombiano

Tras su reconciliación en la Ciudad de México , muchos esperan ver a J Balvin como invitado especial en el Halftime Show de Bad Bunny. No obstante, los fans se quedarán con las ganas, pues el intérprete de Mi gente ha señalado que no aparecerá en el show de medio tiempo. Sin embargo, sí acudirá al evento para apoyar a su colega.

“Quiero que [Bad Bunny] domine el Super Bowl y muestre al mundo de lo que estamos hechos los latinos”, señala Balvin, quien también se mostró alegre por su reconciliación con el artista. “Somos hombres adultos. Es hermoso volver a estar juntos en el escenario y estar feliz por su éxito”, agregó.

¿Qué otros latinos han encabezado el show de medio tiempo del Super Bowl?

Con su presentación de 2026, Bad Bunny se une a la selecta lista de latinos que han encabezado el espectáculo del show deportivo más importante del año. El listado incluye a Shakira y Jennifer Lopez (2020) y Gloria Estefan, quien ha participado en dos ocasiones: el SB XXVI y el XXXIII.

¿A qué hora sale a cantar Bad Bunny en el Super Bowl LX? Así puedes ver el Halftime Show GRATIS

El Super Bowl LX se llevará a cabo el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El kick off se da en punto de las 5:30 p.m. (hora de México). Si bien no hay una hora exacta para la presentación de Bad Bunny, la primera mitad del juego puede extenderse hasta 90 minutos. En este sentido, el boricua podría apoderarse del escenario del Levi’s Stadium entre las 6:30 p.m. y las 7:00 p.m.

Por supuesto, en TV Azteca podrás seguir la cobertura del evento, completamente GRATIS y EN VIVO. Para ello, sintoniza el canal de Azteca 7 en tu televisión. Si prefieres el streaming, también habrá una señal gratuita en nuestro sitio web oficial y en la app móvil de TV Azteca En Vivo, para que no te pierdas ni un solo momento.