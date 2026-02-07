Posible setlist de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: canciones que cantaría en el Medio Tiempo

Si lo que más te gusta del Super Tazón son los shows de medio tiempo y te mueres por saber cuál sería el setlist de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, ya hay una lista que promete ser la más certera. La hizo el New York Times gracias al análisis de expertos que se pusieron a predecir el show con datos y números para que tuviera TODO el sentido. Tomaron en cuenta los hits infalibles, analizaron los cambios de ritmo y momentos virales asegurados. Y aunque lo que estará en el Halftime Show está guardado bajo llave y en caja fuerte, aquí va lo más cercano a “lo que probablemente va a pasar” en ese escenario.

¿Por qué el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 ya es histórico?

Más allá de las polémicas culturales que han girado en torno al artista por cantar en español y venir de Puerto Rico. Bad Bunny ha demostrado ser capaz de liderar y romper cualquier estereotipo jugando con sus propias reglas, por lo que se puede esperar absolutamente todo de este talentoso artista.

Es por eso que su setlist tiene que cumplir tres reglas:



Que la conozcan hasta los que “no escuchan reggaetón”

Que prenda el estadio en segundos

Que encienda aún más la polémica de la cultura latina a manera de protesta

La posible setlist de Bad Bunny

De acuerdo con el análisis, estas son las canciones que tienen más chances de sonar en el Halftime Show de este Super Bowl 2026:

“Soy Peor” (Remix) + “Chambea” (75% probabilidad)

Con estas canciones daría al público un contexto de sus orígenes con una vibra muy callejera.



“El Apagón” + “P FKN R” + “Safaera” (80% probabilidad)

Con esto pasaría un bloque más explosivo, creando la sensación de un caos controlado. Por si fuera poco, “Safaera” se ha convertido en un símbolo del perreo mundial.



“Después de la Playa” + “Tití me preguntó” + “Callaita” (80% probabilidad)

Aquí es donde se volverá loco al público de Super Bowl convirtiéndose en una fiesta latina global.



“I Like It” (90% probabilidad)

Se piensa que Cardi B será una invitada al show de Bad Bunny por lo que es muy probable que ella aparezca con esta canción.

Estas son las que NO pueden faltar por nada del mundo:



“Me Porto Bonito” (100% probabilidad)

(100% probabilidad) “Baile Inolvidable” (100% probabilidad)

(100% probabilidad) “BOKeTE” (100% probabilidad)

(100% probabilidad) “DtMF” (100% probabilidad)

Invitados sorpresa: los nombres que más suenan

El New York Times tiene clarísimo que Cardi B no faltará en su presentación del Super Bowl 2026. Sin embargo, muchos fanáticos creen que existe la posibilidad de ver a los siguientes artistas en el show:



Rosalía

Karol G

J Balvin

¿En dónde ver EN VIVO y GRATIS el Super Bowl 2026 Seattle Seahawks vs New England Patriots?

El Super Bowl 2026 podrás disfrutarlo totalmente gratis y en vivo a través de nuestro sitio web , recuerda que Azteca 7 tiene la mejor cobertura deportiva y por supuesto no te puedes perder el Medio Tiempo de Bad Bunny.