¿Coincidencia? Este es el póster oficial de la NFL lanzado a inicios de temporada sabía qué quipos jugarían el Super Bowl LX

Este fin de semana fuimos testigos de los dos partidos que definieron a los equipos que disputarán este Super Bowl LX , pues los Patriotas de Nueva Inglaterra vencieron a los Broncos de Denver y los Seahawks de Seattle se antepusieron a los Rams de Los Ángeles en lo que ha sido una larga temporada.

Si bien, fueron dos encuentros que despertaron muchas emociones dentro de todos los fanáticos de la NFL, hay un detalle que en seguida llamó la atención sobre este próximo Super Bowl, pues pareciera que tanto los Patriotas como los Seahawks ya estaban destinados a enfrentarse, o así lo dejó ver uno de los primeros posters promocionales de la temporada.

32 teams with February dreams. We’re so back. pic.twitter.com/3myEdLhOG8 — NFL (@NFL) September 4, 2025

¿Cuál es el poster que mostró el Super Bowl LX?

En las últimas horas dentro de usuarios de internet ha surgido una gran teoría, pues al inicio de la temporada, la NFL posteó el arte de quienes se esperaban que fueran las figuras de la temporada de todos los equipos de la liga, aunque los fanáticos notaron que hay un gran detalle entre los atletas.

Con el trofeo Vince Lombardi al horizonte, hay algunos jugadores en “primera fila”, dando paso hacia este, y dos de los que se encuentran juntos es Sam Darnold de los Seahawks de Seattle y Drake Maye de los Patriotas, lo que ha originado varias teorías dentro de los fans.

|Imagen de cortesía / NFL

¿Cuál era la probabilidad de que estuvieran juntos rumbo al trofeo en el partido más esperado de todos? Realmente todo se ha mantenido en especulaciones, aunque hay quienes aseguran que era el mismo destino de estos equipos.

¿Cuándo es el Super Bowl 2026 y dónde verlo?

La cita para ver el partido de fútbol americano más esperado de todo el año es este próximo domingo 08 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara California, encuentro que podrás seguir de la mejor manera de la mano de Azteca 7 a través de todas sus señales en el Canal 7, nuestro sitio web y la app oficial de TvAztecaEnvivo.

Además de llevarte lo mejor de este emparrillado, llevaremos hasta tu hogar el Show de Medio Tiempo, mismo que estará a cargo de Bad Bunny y que promete ser más que épico.