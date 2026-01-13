¡Uno de los equipos más queridos! ¿Qué celebridades le van a los Steelers?

Este lunes se estará jugando el último partido de la ronda de comodines, también conocidos como “Wild Card” y tras una jornada demasiado intensa, tendremos a los Acereros de Pittsburgh vs los Texanos Texas en uno de los encuentros que seguramente nos dejarán sin aliento.

Es innegable admitir que los Steelers son uno de los equipos más seguidos en todo el mundo, eso incluye a México, país que los ha recibido desde hace décadas, siendo uno de los favoritos y que año con año ilusiona a sus fanáticos aunque ya serán 18 años sin conseguir el preciado anillo…

Fue gracias a su “boom” en la década de los 70’s, que hoy en día tienen una sólida base de fanáticos debido a la cobertura que tuvieron en aquella época en Estados Unidos, por lo que grandes celebridades son declaradas “fanáticas de hueso” de este equipo que está en búsqueda de llegar al Super Bowl LX.

¿Qué famosos le van a los Acereros de Pittsburgh?

Si hay algunas personas más emocionadas por este partido que nosotros, son estas celebridades que seguramente no podrán ni parpadear para no perderse ningún momentos de este encuentro, donde seguramente se encuentran:

