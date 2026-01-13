¡Uno de los equipos más queridos! ¿Qué celebridades le van a los Steelers?
De cara al Super Bowl LX... ¿Qué celebridades le van a uno de los equipos más queridos de todos?
Este lunes se estará jugando el último partido de la ronda de comodines, también conocidos como “Wild Card” y tras una jornada demasiado intensa, tendremos a los Acereros de Pittsburgh vs los Texanos Texas en uno de los encuentros que seguramente nos dejarán sin aliento.
Es innegable admitir que los Steelers son uno de los equipos más seguidos en todo el mundo, eso incluye a México, país que los ha recibido desde hace décadas, siendo uno de los favoritos y que año con año ilusiona a sus fanáticos aunque ya serán 18 años sin conseguir el preciado anillo…
Fue gracias a su “boom” en la década de los 70’s, que hoy en día tienen una sólida base de fanáticos debido a la cobertura que tuvieron en aquella época en Estados Unidos, por lo que grandes celebridades son declaradas “fanáticas de hueso” de este equipo que está en búsqueda de llegar al Super Bowl LX.
¿Qué famosos le van a los Acereros de Pittsburgh?
Si hay algunas personas más emocionadas por este partido que nosotros, son estas celebridades que seguramente no podrán ni parpadear para no perderse ningún momentos de este encuentro, donde seguramente se encuentran:
- Snoop Dogg: Para sorpresa de muchos el legendario rapero es un gran de los Steelers, incluso en algunas ocasiones ha hablado sobre su amor por el equipo, detallando que es seguidor desde los los años 70.
- Wiz Khalifa: Otro rapero legendario es Cameron Jibril Thomaz, quien se crió en Pittsburgh, por ello su conexión con el equipo de la NFL, por ello su canción Black and Yellow se ha convertido en un himno del equipo.
- Adam Sandler: Actor, productor, guionista y comediante tiene una relación estrecha con la ciudad de Pennsylvania y ha incluido guiños al equipo en sus proyectos como en la película “Golpe Bajo”.
- Joe Manganiello: El actor es un gran fanático de los Steelers debido a sus raíces en el área de Pittsburgh, siendo que demuestra su amor en cada ocasión que tiene.
- Mac Miller: Regresando a la música y en un apartado especial, tenemos a Malcom James, cuál era su verdadero nombre y quien lució su cariño por el equipo de su ciudad en cada ocasión que tuvo.
- Paul Rudd: El actor, guionista y comediante también es conocido por ser un gran admirador del equipo amarillo con negro.
- Michael Keaton: El mismísimo Batman también es uno de los fanáticos de los Steelers más populares de todo el mundo, quien a través de las décadas se ha vuelto un fan muy distinguido.