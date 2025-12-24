La INCREÍBLE cifra que lograron Bad Bunny y J Balvin tras reunirse en México

Luego de una exitosa gira con 8 fechas agotadas en el estadio GNP en la Ciudad de México, el cantante puertorriqueño Bad Bunny vuelve acaparar los titulares al revelarse que el álbum Oasis volvió a explotar en plataformas digitales.

Lo que parecía un capítulo cerrado se convirtió en un fenómeno viral y es que el mundo urbano se paralizó el pasado 21 de diciembre en la última fecha de la gira “Debí Tirar Más Fotos” cuando J Balvin apareció de forma inesperada en el show del “Conejo Malo” para interpretar “La Canción”, “Qué Pretendes”, “Si Tu Novio Te Deja Sola” y “I Like It”, de acuerdo con Spotify tras esta unión varias canciones crecieron de manera impresionante.

Según la plataforma, el álbum lanzado en 2019 alcanzó cifras récords al aumentar sus reproducciones más del 200 por ciento. El tema que el colombiano y puertrriqueño interpretaron en tierras mexicanas “La canción” tuvo un incremento del 82%, mientras que otros temas del álbum presentaron los siguientes números;



“Cuidao Por Ahí” creció 213%

“Mojaita” subió 200%

“Odio” tuvo un alza de 197%

“Yo Le Llego” aumentó 195%

Oasis, el disco que comenzó a crecer como espuma en plano 2025 tras la reconciliación de Bad Bunny y J Balvin

Cuando J Balvin y Bad Bunny lanzaron Oasis, no solo presentaron un álbum: entregaron una alianza musical que rompió barreras en el género urbano. El proyecto mezcló estilos, culturas y personalidades que conquistó audiencias globales.

Desde su lanzamiento sorpresa en junio de 2019, todas las canciones de Oasis colocaron en el Spotify Global 100 Chart, un logro que marcó un hito en la plataforma global de música.

Canciones como “La Canción”, “Qué Pretendes” y “Mojaita” se convirtieron en himnos instantáneos, mientras el álbum lograba millones de reproducciones y se consolidaba como uno de los trabajos colaborativos más influyentes del reguetón moderno.

Oasis fue nominado en su momento a importantes galardones dentro del circuito urbano y latino, incluyendo categorías relevantes en los Latin Grammy Awards, donde fue destacado como uno de los álbumes más influyentes de su año.

Para los fans, Oasis representa algo más que música: simboliza una etapa en la que ambos artistas se mostraron más unidos que nunca, por eso, su reciente reconciliación reavivó la nostalgia y volvió a poner el disco en el centro de la conversación.