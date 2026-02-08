ÚLTIMA HORA: El REGALO de Bad Bunny a todos los asistentes al Super Bowl 2026

¡Espectacular! Bad Bunny, el artista del momento y que tendrá un concierto que promete ser épico dentro del show de medio tiempo del Super Bowl 2026, ( AQUÍ te decimos la hora exacta para verlo EN VIVO y GRATIS ) se lució con un detalle espectacular previo al gran momento, pues diversos usuarios a través de redes sociales compartieron fotos y videos en donde mostraban el regalito del puertorriqueño a todos los asistentes al partido de Seattle Seahawks vs New England Patriots: un balón de futbol americano en minuatura con luces led que funcionará para iluminar al Levi's Stadium durante uno de los espectáculos que promete ser el más visto de la historia.

Bad Bunny Super Bowl Halftime show

Se les está dando un collar LED en forma de Balón football americano para su medio tiempo 🏈🔥 #AppleMusicHalftime #benitobowl #SuperBowl pic.twitter.com/VOZWHWRzPZ — Bad Bunny DTmF 💎 (@suconejitomalo) February 8, 2026

Este balón sustituye a la famosa cámara que ha sido utilizada por el boricua en sus conciertos de la gira DtMF (Debí Tirar Más Fotos), misma que tuvo un total de 8 fechas en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

