“Super Mario Galaxy": revelarán imágenes y su fecha de estreno

Tras el éxito rotundo de la primera entrega, Nintendo confirmó que este 25 de enero se llevará a cabo un Nintendo Direct dedicado exclusivamente a "Super Mario Galaxy: La Película". Esta secuela, que adapta el aclamado título de 2007 para la consola Wii, promete elevar la aventura a niveles “intergalácticos”.

Para los Estados Unidos, este evento es la cita obligada para conocer la fecha exacta de estreno, que desde ya se perfila para abril de 2026. La transmisión se realizará a través de los canales oficiales de YouTube de Nintendo.

First look at Fire Mario and Fire Luigi in ‘THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE’



A Nintendo Direct for the film will happen on Sunday at 6am PT. pic.twitter.com/NFX607PZW6 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 23, 2026

¿De qué tratará "Super Mario Galaxy: La Película" y cuál es el reparto?

La secuela no solo mantiene el carisma de sus protagonistas, sino que añade nombres de peso al elenco de voces en inglés. Chris Pratt regresa como Mario, acompañado por Charlie Day (Luigi), Anya Taylor-Joy (Princesa Peach) y el infatigable Jack Black como Bowser.

Sin embargo, las grandes adiciones para esta odisea espacial son: Brie Larson: La ganadora del Oscar prestará su voz a Rosalina (Estela), la guardiana del Planetarium del Cometa.

Benny Safdie: El reconocido actor y director interpretará a Bowser Jr. (Bowsy), añadiendo una nueva capa de dinámica familiar a los planes del Rey de los Koopas.

¿De qué tratará Nintendo Direct?

Nintendo ha sido enfático: este evento no contendrá anuncios de videojuegos. El foco es 100% cinematográfico. Se espera el lanzamiento de un segundo tráiler que profundice en la trama, la cual llevará a los hermanos Mario a través de la galaxia en una misión de rescate que, según rumores, también incluirá referencias a Super Mario Odyssey.

¿Cuál es la nueva imagen oficial de la película?

Para calentar motores, Nintendo reveló una nueva imagen oficial donde se observa a Mario y Luigi en una postura de combate, listos para lanzar bolas de fuego. Esta imagen confirma que la dirección de Aaron Horvath y Michael Jelenic, junto al guion de Matthew Fogel, mantendrá la estética vibrante y fiel que convirtió a la precuela en un fenómeno de taquilla.

Horarios para sintonizar el evento en Estados Unidos

Estos son los horarios para el domingo 25 de enero:

Hora del Este (ET): 9:00 a.m.

Hora del Pacífico (PT): 6:00 a.m.

Con la promesa de mostrar personajes que no aparecieron en el primer avance de noviembre de 2025, Nintendo se prepara con todo es 2026.