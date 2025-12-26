¿Llegó Cupido? Este futbolista compañero de Santi Giménez sería la nueva pareja de Sydney Sweeney

En las últimas horas ha circulado el rumor de que la actriz Sydney Sweeney estaría involucrada en un romance con uno de los mayores socios de Santiago Giménez en el AC Milan, pues se trata del goleador estadounidense Christian Pulisic de 27 años.

La información salió a flote luego de que el medio deportivo italiano “DNA Bomber” relacionara a esta posible pareja con un posteo que decía lo siguiente: “Dentro y fuera de la cancha, Pulisic no para de hacer ruido”, lo que en seguida levantó fuertes especulaciones en demás medios en Italia y el resto de Europa.

¿Qué se sabe de la relación entre Sydney Sweeney y Christian Pulisic?

Si bien, de momento ninguno de los dos involucrados, la especulación dentro del mundo deportivo en Europa hace cada vez mayor ruido a una posible relación entre la actriz y el goleador, por lo que en los próximos días podríamos tener mayores novedades sobre lo que sucede en realidad.

Todo este 2025 Sydney Sweeney se mantuvo soltera e incluso hizo pública su ruptura con Jonathan Davino a principios de año, quien fue su pareja desde 2018 y con quien pasó 3 años comprometida, siendo que últimamente se le ha visto disfrutando de su etapa donde tuvo un gran crecimiento profesional.

¿Qué películas estrenó Sydney Sweeney en 2025?

En especial, este 2025 Sweeney tuvo un año bastante ocupado, pues además de concluir las filmaciones de la tercera temporada de Euphoria, misma que se estrenará en unos meses, la actriz estrenó tres películas.

Este 2025 protagonizó el thriller Echo Valley, junto a Julianne Moore y en noviembre de este mismo año, estrenó la película biográfica Christy, la boxeadora Christy Martin, donde además trabajó como productora

Por último, en diciembre realizó su tercer estreno protagónico con la adaptación de la novela The Housemaid, junto a Amanda Seyfried, siendo uno de los años más activos de la actriz dentro de su carrera profesional.