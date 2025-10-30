Sydney Sweeney enciende las redes con polémico vestido (FOTOS)

La noche del miércoles, la reconocida actriz estadounidense Sydney Sweeney se robó todas las miradas y los suspiros durante el evento “Power of Women 2025” de la revista Variety, donde lució un vestido traslúcido que encendió el internet.

Durante la alfombra roja de este evento celebrado en Beverly Hills, California a donde asistieron diversas personalidades destacadas de Hollywood, Sweeney posó con vestido plateado que se transparentaba, con el que se llevó más de un suspiro.

(Photo by Frazer Harrison/WireImage)

¿Cómo lucía Sydney Sweeney durante el evento Power of Women 2025?

La actriz, modelo y productora estadounidense de 28 años dejó sin aliento a los presentes y al internet una vez que compartieron fotos de su outfit donde su vestido plateado dejó ver algunas transparencias que comúnmente no se dejan ver, mostrando su lado más sensual, mismo que lució con total seguridad y empoderamiento.

De acuerdo con el diseñador que confeccionó dicha prenda, es un vestido “de cintura retorcida de cristal Christian Cowan x Elias Matso, perteneciente a la colección Christian Cowan Primavera Verano 2026”, por si querías saber más de él, claro.

Esta no es la primera vez que la artista muestra su figura, de hecho durante su discurso en esta ceremonia habló sobre lo orgullosa está de su cuerpo y que no tiene intenciones de ocultarlo, haciendo énfasis en la dificultad que sufren las mujeres para ser valoradas más allá de su apariencia física y aseguró que en varias oportunidades se sintió poco valorada por la industria.

¿Sydney Sweeney conquistará este 2026?

Tras haber mostrado sus facetas que van más allá de la actuación juvenil, Sweeney recientemente estrenó la película “Christy”, la cuál es una biopic de la atleta Christy Martin, quien fue una de las máximas figuras del boxeo femenino y como la primera boxeadora en llegar a la portada de Sports Illustrated.

Al igual, se espera su regreso para la tercera y última temporada de Euphoria, donde volverá a darle vida a Cassie Howard, trabajo que ha llenado de emoción a todos los fans que han seguido este proyecto desde su estreno en 2019.