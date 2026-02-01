¿Taylor Swift irá a los Premios Grammy 2026? Esto se sabe sobre una aparición sorpresa
Taylor Swift no está nominada a los Premios Grammy 2026. No obstante, ha comenzado a correr el rumor de una posible aparición sorpresa. ¿Irá? Esto se sabe.
La noche más importante de la música llegó: los Premios Grammy 2026. Si hay alguien que ha forjado la industria musical en los últimos años, sin duda, es Taylor Swift, por lo que su nombre no ha dejado de sonar previo a la gala, aún cuando la artista NO recibió ninguna nominación este año . Pero, ¿irá a la ceremonia? Esto se sabe sobre una aparición sorpresa de la famosa Miss Americana en la 68a entrega de los GRAMMYs.
¿Por qué Taylor Swift no recibió ninguna nominación a los Premios Grammy 2026?
Pese a estrenar álbum en 2025, Taylor Swift no fue nominada a los Premios Grammy. No obstante, hay una buena razón detrás de su ausencia: la artista lanzó The Life of a Showgirl el 3 octubre de 2025, quedando fuera de la gala de este año, pues la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación reconocerá a los mejores lanzamientos del 31 de agosto de 2024 y al 30 de agosto de 2025. Sin embargo, se espera que el último álbum de Tay arrase en nominaciones para la gala de 2027.
¿Taylor Swift irá a los Grammys 2026 con Travis Kelce? Esto se sabe sobre una posible aparición
Si bien Taylor no está nominada, en los últimos días ha comenzado a surgir el rumor de que la estrella aparecería en la gala con una actuación sorpresa. No obstante, el productor ejecutivo de los Grammy, Ben Winston, ha salido a desmentir tales declaraciones, dejando en claro que Taylor Swift - y Travis Kelce - NO asistirán a la ceremonia de este año.
“La única razón por la que la gente piensa que Taylor podría actuar o venir es porque [la revista] HITS decidió publicarlo esta semana y [el rumor] fue recogido mundialmente. Pero HITS simplemente se lo inventó”, aseguró el productor Winston.
¿Cuántos GRAMMYS tiene Taylor Swift?
A lo largo de dos décadas de trayectoria artística, Taylor Swift cuenta con un total de 58 nominaciones a los Premios Grammys, resultando vencedora en 14 ocasiones:
2010
- Álbum del año (Fearless)
- Mejor Álbum Country (Fearless)
- Mejor interpretación vocal country femenina (White Horse)
- Mejor Canción Country (White Horse)
2012
- Mejor interpretación country solista (Mean)
- Mejor Canción Country (Mean)
2013
- Mejor canción escrita para medios audiovisuales (Safe & Sound)
2016
- Álbum del año (1989)
- Mejor Álbum Vocal Pop (1989)
- Mejor vídeo musical (Bad Blood)
2021
- Álbum del año (Folklore)
2023
- Mejor video musical (All Too Well: The Short Film)
2024
- Mejor Álbum Pop Vocal (Midnights)
- Álbum del Año (Midnights)
¿A qué hora empiezan los Grammy 2026?
La 68a entrega de los Premios Grammy se celebrará este domingo, 1 de febrero, en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. La ceremonia de premiación dará inicio a las 7:00 p.m., mientras que la alfombra roja comenzará desde un par de horas antes. Entre los artistas que han sido confirmados con presentaciones en vivo destacan Justin Bieber, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Bruno Mars y Post Malone, por mencionar algunos.