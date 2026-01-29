Por qué Taylor Swift no tuvo NINGUNA nominación en los Grammys 2026 por su nuevo álbum, “The Life of a Showgirl”
Te explicamos la razón por la que la cantautora Taylor Swift tiene cero nominaciones en los Grammys 2026, aunque acaba de lanzar música hace pocos meses.
Taylor Swift es una presencia muy frecuente en los premios de la Record Academy, al punto en que ha ganado 14 veces. Sin embargo, no tiene ninguna nominación para los Grammys 2026 y aquí te vamos a contar por qué. Spoiler: no es algo de lo que deberías preocuparte como fan.
"The Life of a Showgirl", de Taylor Swift, no tiene ninguna nominación para los Grammys 2026
El hecho de que Taylor Swift no fuera mencionada para nada entre los artistas que compiten por un Grammy este año, desconcertó a muchas swifties. Sobre todo porque la fiebre por "The Life of a Showgirl" se ha manifestado durante meses en redes sociales y el álbum ha demostrado ser un éxito.
La razón es muy simple: el nuevo material discográfico de la cantautora estadounidense no cumplía con el requisito de fecha necesario para postularse. "The Life of a Showgirl" salió el 3 de octubre, mientras el periodo de elegibilidad para los Grammys 2026 iba del 31 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2025. Es decir, para cuando fue el lanzamiento, la convocatoria había cerrado.
Sin embargo, el álbum de Taylor sí podría participar en la ceremonia del próximo año por cuestión de elegibilidad.
Hasta ahora no se ha confirmado que Taylor Swift vaya a asistir a los Grammys 2026, ya sea como invitada, presentadora ni tampoco con un show.
Mientras tanto, de acuerdo con Luminate, "The Life of a Showgirl" fue el álbum más popular en Estados Unidos durante todo 2025. Debutó como número 1 en Billboard el 18 de octubre y pasó más de 10 semanas en la cima de la lista.
Cuántos Grammys tiene Taylor Swift
La cantautora tiene un total de 14 Grammys y ha sido nominada 58 veces. Ganó los primeros 4 en 2010 y desde ahí ha roto varios récords.
Fue la primera artista en ganar Álbum del Año 4 veces, gracias a "Fearless", "1989", "Folklore" y "Midnights". También tiene el récord de ser la única artista nominada 8 veces a Canción del Año.