¿Te gustó ‘El Cisne Negro’ y ‘The Demon Neon’? La NUEVA película de Anne Hathaway con A24 que TE ENCANTARÁ

Si hicieran una mezcla entre El Cisne Negro, The Demon Neon y Suspiria, el resultado sería muy similar a Madre María (Mother Mary), la nueva película de Anne Hathaway con A24… O, al menos, eso es lo que muestran las primeras imágenes de la cinta del director David Lowery, que apunta a ser una de las más experimentales y oscuras en la filmografía de la famosa Princesa de Genovia.

“No es una historia de fantasmas. Tampoco es una historia de amor”, se lee en el primer póster de la cinta, pero ¿de qué trata esta nueva película? ¡Sigue leyendo!

¿De qué trata Mother Mary de Anne Hathaway con A24?

El primer tráiler ya salió a la luz y nos muestra una cinta cargada de impacto visual, emociones y, sobre todo, narrativa. De acuerdo con el primer vistazo, el largometraje seguirá la historia de Mother Mary (Anne Hathaway), una famosa cantante que se reencuentra con su amiga y diseñadora del pasado, Sam (Michaela Coel). La historia da un giro cuando ambas se reúnen para diseñar un nuevo vestido que refleje la esencia de la cantante, de cara a su tan esperado regreso a los escenarios. En el proceso, la dupla se sumergirá en una historia llena de terror y drama, a medida que se indaga en el pasado de la famosa “Mother Mary”.

“Heridas enterradas durante mucho tiempo salen a la superficie cuando la icónica estrella del pop, Mother Mary, se reúne con su distanciada mejor amiga y ex diseñadora de vestuario, Sam Anselm, en vísperas de su actuación de regreso”, se lee en la sinopsis de IMDb.

¿Quiénes más aparecen en Mother Mary? Cast completo

Además de Anne Hathaway y Michaela Cole, el cast de la cinta cuenta con otras estrellas de gran renombre, como Hunter Schafer (Euphoria), Kaia Gerger (Palm Royale) y la cantante FKA Twigs, quien también trabajó en la composición de música original para la cinta, en compañía de Jack Antonoff - famoso por producir los álbumes de Taylor Swift y ser líder de la banda Bleachers - y la superestrella Charli XCX.

Madre María: ¿Cuándo se estrena la nueva película de Anne Hathaway en México?

Madre María, de A24, tendrá su estreno a nivel internacional en abril de 2026. No obstante, aún falta la confirmación exacta del día, por lo que te recomendamos estar al pendiente de las redes sociales de la productora y estrellas involucradas en el proyecto.