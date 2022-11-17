Confirman El Diario de la Princesa 3 ¿con Anne Hathaway?

Una gran noticia se está avecinando para muchos fans de esta saga que ha marcado a tantas generaciones y es el hecho de que se confirmó El Diario de la Princesa 3 y está la duda inevitable si contará con Anne Hathaway o no.

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La información ha sido proporcionada por Variety que ha afirmado que Disney ha avanzado fuertemente para que vuelva a estar en circulación esta saga que ha marcado a tantas personas que crecieron con ella en los 2000.

Ahora bien, está la duda inevitable si contarán con la presencia de Anne Hathaway, la misma actriz que pasó a la masividad a partir de su interpretación de Mia Thermopolis. La pregunta está hecha y es momento de responder.

¿Anne Hathatway estará en El Diario de la Princesa 3? Vale empezar diciendo que la ganadora al Oscar como Mejor Actriz de Reparto ha expresado anteriormente que le gustaría formar parte de la saga si la misma volviera a ser una realidad en el futuro. Es decir, nunca había cerrado la puerta y la predisposición era total.



Ahora bien, no hay una confirmación a la fecha de su participación, pero si nos fijamos en sus declaraciones a lo largo de los años la posibilidad de que forme parte es alta.



Esto debemos complementarlo con el hecho que en otras ocasiones ha dicho que la presencia de Julie Andrews, la otra actriz protagónica, es necesaria.

Desconocemos hoy si es posible que la británica esté en el envío, pero si nos fijamos en su popularidad y trascendencia es más que factible que forme parte si hay un buen proyecto a la vista.

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Algo que se desconoce a la fecha es quien estará dirigiendo esta tercera parte ya que Garry Marshall ha sido el encargado de las anteriores producciones, pero su muerte en 2016 ya había dejado dudas respecto a un nuevo envío y su ausencia aún no ha tenido un reemplazo designado por Disney.En definitiva, hay preguntas y las mismas requerirán de respuestas al corto plazo.