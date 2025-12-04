Revelan el día especial que Taylor Swift y Travis Kelce escogieron para casarse

El portal Page Six reveló la posible fecha en la que Taylor Swift y Travis Kelce contraerían matrimonio: el sábado 13 de junio de 2026. Para los fanáticos de la cantante, conocidos como “swifties”, el día tiene un simbolismo especial, ya que escrito numéricamente es 6/13/26, una combinación significativa para la artista.

La prisa por casarse y formar familia

Fuentes cercanas aseguraron que Swift, de 35 años, y Kelce, de 36, quienes se comprometieron en agosto de este 2025, están ansiosos por llegar al altar y ser padres. Una fuente reveló en septiembre que “se casarán el próximo verano” porque la cantante “tiene prisa por tener hijos”.

La pareja habría reconsiderado su plan inicial, ya que al organizar la lista de invitados se dieron cuenta de que la celebración podría ser mucho más grande de lo previsto. Entre los lugares que evalúan se encuentran: su mansión en Rhode Island junto con un lugar elegante cercano, una granja extensa en Tennessee o una isla privada en el Caribe, según Page Six.

Una pareja casi “perfecta”

Durante el podcast “New Heights”, Travis Kelce se sinceró sobre su relación con Swift en una conversación con George Clooney. El jugador de los Kansas City Chiefs aseguró que él y su prometida “nunca” discuten: “Solo han pasado dos años y medio, y tienes razón. Nunca he discutido. Ni una sola vez”.

La charla surgió cuando Kelce le preguntó a Clooney si mantenía su declaración de que él y su esposa Amal Clooney “no se han peleado en 10 años”. Clooney respondió: “No miento. ¿Te preguntamos lo mismo a ti?”.

El inicio de la relación

Swift y Kelce comenzaron su relación en 2023. Ese mismo año, el jugador reveló que intentó entregarle una pulsera de la amistad con su número de teléfono durante un concierto del “The Eras Tour”, aunque la táctica no funcionó. “Me decepcionó que no hable antes o después de sus shows porque tiene que guardar su voz para las 44 canciones que canta”, confesó Kelce.

En septiembre de 2023, Swift sorprendió al aparecer en un partido de los Kansas City Chiefs. Kelce comentó después de compartir con ella: “Estoy disfrutando de la vida y seguro que disfruté mucho de este fin de semana. Un saludo a Taylor por aparecer. Eso fue bastante atrevido”.