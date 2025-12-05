⁠¡Confirmado! Revelan QUÉ PASARÁ con cada personaje de Euphoria en la temporada 3

La tercera temporada de Euphoria ya es una realidad. A casi cuatro años del estreno de la segunda entrega, HBO finalmente reveló la primera imagen oficial así como la fecha de estreno, que será en abril de 2026. A medida que el hype por el drama adolescente se eleva, el director de la serie, Sam Levinson, ha revelado el storyline de cada personaje, especialmente ahora que se sabe que la historia dará un salto en el tiempo. A continuación, te contamos qué pasará con cada protagonista en la temporada 3.

¿Qué pasará con Rue (Zendaya) en Euphoria 3?

El personaje de Rue no ha logrado hacer frente a sus adicciones. Su obsesión por los narcóticos la han llevado a sumergirse en diversos problemas con gente MUY peligrosa. Según confirma Levinson, para la temporada 3, Rue se encuentra al sur de la frontera, en México, buscando la manera de saldar sus deudas, pues le debe mucho dinero a Laurie (Martha Kelly).

Captura redes: @euphoria

¿Qué pasará con Cassie y Nate (Sydney Sweeney y Jacob Elordi) en Euphoria 3?

Tras traicionar a Maddy, la relación entre Cassie y Nate prosperó. Para la tercera temporada, la pareja se encuentra casada y viviendo en los suburbios. No obstante, Nate está en desacuerdo con el trabajo de Cassie, quien se convirtió en creadora de contenido para adultos, además de ser una adicta a las redes sociales.

Captura redes: @euphoria

¿Qué pasará con Jules (Hunter Schafer) en Euphoria 3?

Por su lado, Jules, quien fue el principal interés amoroso de Rue durante las primeras dos temporadas, está intentando triunfar como pintora en una escuela de arte, lo que sugiere que el vínculo con Rue se quebró, probablemente, debido a sus adicciones.

Captura redes: @euphoria

¿Qué pasará con Maddy (Alexa Demie) en Euphoria 3?

En cuanto a Maddy, quien fue traicionada por Cassie y Nate, Levinson revela que optó por hacer su propia vida, alejada de quienes la engañaron. Actualmente, trabaja en una agencia de talentos en Hollywood, además de tener uno que otro trabajo secundario para cubrir los gastos.

Captura redes: @euphoria

¿Qué pasará con Lexi (Maude Apatow) en Euphoria 3?

Si bien su obra fue un completo caos, la pasión de Lexi por el teatro y la industria del entretenimiento jamás cesó. Para la tercera temporada, la hermana de Cassie trabaja como asistente de un showrunner, quien será interpretado por Sharon Stone.

Captura redes: @euphoria

¿Qué pasará con Kat (Barbie Ferreira) en Euphoria 3?

Por desgracia, el personaje de Kat no regresará para la tercera temporada de Euphoria, por lo que aún no se sabe si le darán algún tipo de cierre a su historia o la dejarán en el olvido. Esto se debe a que la actriz, Barbie Ferreira, no estuvo de acuerdo con el rumbo que iba a tomar su personaje, quien supuestamente iba a tener un trastorno alimenticio, por lo que decidió apartarse de la serie.

Captura redes: @euphoria

¿Por qué se tardó tanto en salir la tercera temporada de Euphoria?

La respuesta involucra diversos factores, que van desde la huelga de escritores, actores y guionistas en Hollywood, hasta el meteórico ascenso a la fama de sus protagonistas, cuyas agendas se vieron repletas de trabajo al convertirse en las estrellas más codiciadas de la industria. Aunado a ello, la producción y el elenco también tuvo que enfrentar el lamentable fallecimiento de Angus Cloud, actor que le daba vida al emblemático Fezco, lo que derivó en cambios en la historia.