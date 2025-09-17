¡Yo las quiero! Estas son TODAS las portadas alternativas que nos trajo el cómic CROSSOVER de Batman y Deadpool, donde se juntan a grandes personajes de DC Comics y Marvel
¡El mundo de los superhéroes ha sido sacudido con este nuevo crossover que junta a varios de nuestros personajes favoritos!
Dan Mora - Batman y Deadpool
Amanda Conner & Alex Sinclair - Harley Quinn y Hulk.
Lee Bermejo - The Joker y Doctor Doom.
Sozomaika - Catwoman y Emma Frost.
Bruno Redondo - Nightwing (Dick Grayson) y X23 (Laura Kinney).
Ryan Sook - Batman y Deadpool (Homenaje a Crisis en Tierras Infinitas #7).
Jenny Frison - Wonder Woman y Storm.
Sean Murphy & Simon Gough - Lobo y Deadpool.
Hayden Sherman - John Constantine y Doctor Strange.
Jim Cheung & Jay David Ramos - Wonder Woman y Capitán América.
Mark Brooks - Zatanna y Scarlet Witch.
Nick Dragotta & Frank Martin - Batman y Punisher.
Andy Kubert & Alejandro Sánchez - Robin (Damian Wayne) y Gambit.
Jae Lee & June Chung - Big Barda y Savage Land Rogue.
Jim Lee, Scott Williams & Alex Sinclair - Batman y Wolverine.
Alexander Lozano - Wonder Woman y Ms. Marvel.
Frank Quitely - Batman y Deadpool.
Bill Sienkiewicz - Batman y Deadpool (Homenaje a The Incredible Hulk #340).
Este miércoles 17 de septiembre, en vísperas del Batman Day fue publicado el tan esperado crossover entre Batman y Deadpool, dos de los personajes de cómics más seguidos, titulado “Batman / Deadpool #1", en una historia que promete romper todo tipo de esquema antes vistos.
Con este nuevo comic, también han llegado portadas alternas que juntan a superhéroes que nunca creímos ver juntos de manera oficial, como al Capitán América y Wonder Woman, Nightwing y X-23, Zatanna y Scarlet Witch o incluso a Harley Quinn y Hulk.
Se espera que esta historia esté a la venta en México el próximo 9 de octubre en español, por lo que la cuenta regresiva ha comenzado.