¡PAREN TODO! Llega el nuevo cómic del crossover entre Batman y Deadpool

Este miércoles 17 de septiembre será publicado el tan esperado crossover entre Deadpool y Batman, dos de las figuras de ciencia ficción más queridas y seguidas de todos los tiempos, en un cómic que promete romper todo, aunque si lo buscas en el sitio oficial de Marvel lo encontrarás como “Deadpool/Batman #1" pero si lo buscas en la página de DC Cómics será “Batman/Deadpool #1", dependiendo de gustos (y jerarquías).

Esta colaboración entre Marvel y DC será la primera en años y esta historia única podría marcar un antes y después en el mundo de los cómics y quizá en el contenido que vemos a través de las pantallas pues la expectativa por los amantes de los cómics y el mundo de los superhéroes es muy alta.

¿De qué trata “Batman/Deadpool #1”?

“El Mejor Detective del Mundo” se encuentra con “El Mercenario Bocazas” en algún lugar entre Apokolips y la Tierra-TRN666 que nos promete más que una combinación que amaremos, sino que significa choque metafísico entre dos filosofías narrativas.

Por un lado tenemos a Batman, un personaje se debate entre el trauma y la justicia y por el otro a Deadpool, quien ciertamente se mueve a través del caos, rompiendo la cuarta pared y, ocasionalmente, las leyes de la física.

Juntos, se ven obligados a enfrentarse a una amenaza que no solo pone en peligro sus mundos, sino que cuestiona su propia existencia como ficticios.

La historia principal de Grant Morrison y Dan Mora, “Batman/Deadpool #1" inaugura una saga que altera la realidad y que es a partes iguales terror cósmico, humor negro y terapia metaficcional.

¿Qué podemos esperar de “Batman y Deadpool #1”?

Esta historia protagonizada por Deadpool y Batman, fue escrita por Zeb Wells y dibujada por uno de los artistas más reconocidos de los cómics, Greg Capullo. Se sabe que la primicia de esta nueva historia llevará a Deadpool a hacer “un trabajito” a Ciudad Gótica, aunque para ser honestos nunca sabemos para quién trabaja Wade Wilson.

El one-shot (única toma) incluirá historias adicionales que recordarán otras épicas colaboraciones de Marvel y DC en lo que ha sido el junte de un elenco de íconos, misma que incluye a Daredevil y Green Arrow de Kevin Smith y Adam Kubert; Capitán América y Wonder Woman de Chip Zdarsky, Terry Dodson y Jeff the Land, Shark y Krypto de Kelly Thompson y Gurihiru.

¿Cuándo sale a la venta Batman/Deadpool #1 y dónde comprarlo?

Este llamado one-shot de 64 páginas con portada principal de Dan Mora, estará disponible primeramente en Estados Unidos y tendrá precio de $7.99 dólares ($150 pesos).

Se espera el cómic en español que pueda llegar a toda Latinoamérica, aunque de momento no ha habido información específica sobre esta emocionante entrega.