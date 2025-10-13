“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero"; TODO lo que debes de saber sobre la NUEVA serie documental: Estreno y más

Este lunes se lanzó el tráiler de “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, una serie documental dirigida por María José Cuevas que llegará a streaming y que relatará historias poco conocidas de “El Divo de Juárez” con material visual inédito, donde más allá de recordar su gran trayectoria, se abordará lo que fue su historia como persona y lo que vivía Alberto Aguilera (cuál era su verdadero nombre).

Con más de cuatro décadas de carrera, Juan Gabriel se convirtió en todo un ídolo musical de México sobre el escenario, donde a lo largo de los años, vivió retos y adversidades que pocas veces se han hecho públicas.

¿Qué podemos esperar del nuevo documental de Juan Gabriel?

Se espera que este nuevo material cuente una historia como pocas veces se ha hecho, pues a casi 10 años de la partida de “JuanGa”, muchos rumores han quedado como leyendas o sin esclarecer, tanto sobre sus orígenes, como lo que vivía dentro de su carrera, misma que además de ser destacada, era constantemente señalada por la prensa de aquella época.

Uno de los primeros avances que pudimos ver, es que se hará énfasis en la vez que Juan Gabriel se presentó en el Palacio de Bellas Artes.

Aunque hoy en día es uno de sus conciertos más aclamados, en su tiempo fue muy criticado e incluso se habla de que contaba con detractores por el tipo de shows que “El Divo de Juárez” ofrecía a su público.

“Tenía claro a dónde quería llegar: Bellas Artes. Hubo muchas resistencias, unas críticas y le sacaron mucho jugo a los medios amarillistas. No eran solamente las críticas de afuera, dentro no se quería, como si yo tuviera rabia. La cultura popular tenía su lugar y este era el lugar de la alta cultura”, se escucha por parte de Juan Gabriel.

¿Cuándo y en dónde ver “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”?

Se ha confirmado que el estreno de esta serie documental que constará de cuatro episodios será el próximo jueves 30 de octubre, donde en cada capítulo se espera que se aborden temas centrales de uno de los mejores artistas que ha visto México.

Los cuatro capítulos se estrenarán por completo y se liberarán en streaming el mismo día, por lo que una maratón suena a buena idea.