Anuncian que se hará una película sobre Juan Gabriel para honrar el legado del inolvidable cantautor.

De manera sorpresiva, Iván Aguilera, quien es hijo mayor y administrador del patrimonio de Juan Gabriel, dio a conocer que está planeando el lanzamiento de varios proyectos para celebrar y honrar el legado artístico del recordado cantautor mexicano.

En ese sentido, el primogénito destacó que para tal intención está siendo asesorado por un equipo especializado en manejar el legado de celebridades y detalló que entre lo que se piensa hacer están un documental, una película y otros eventos en torno al artista.

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La revelación que ha causado gusto entre los fans del Divo de Juárez fue hecha en un comunicado que envió Iván Aguilera a varios medios, en el que aseguró que el legado de Juan Gabriel merece la mejor presentación.

El legado de mi padre requiere la mejor representación, por lo que estamos encantados de haber reunido este nuevo equipo para esta nueva etapa de su legado. No tengo ninguna duda de que el legado de mi padre y de nuestra familia está en las manos adecuadas

En ese mismo sentido, la esposa del heredero de Juan Gabriel detalló que el equipo interdisciplinario que armó para estos proyectos está compuesto por Jampol Artist Management (JAM), que administra las leyendas y sus propiedades intelectuales; el bufete de abogados Apollo Sports & Entertainment Law Group y Business Management LAB, que se encargaría del área de representación artística.

Hemos reunido este nuevo equipo debido a la reputación de cada uno de ellos en el negocio y estamos entusiasmados con los próximos proyectos de mi suegro y las diferentes sorpresas que tendrán a los aficionados intrigados

Los proyectos

De forma concreta, se informó que entre los proyectos que se tienen planeados se encuentran un documental filmado durante el último concierto de Juan Gabriel, una nueva línea de productos, una serie de televisión, un largometraje, un teatro y una figura de cera con el Museo de Cera.

También se pretenden lanzar libros, shows de homenaje y otros más que se están por anunciarse.

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