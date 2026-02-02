ÚLTIMA HORA: Bad Bunny gana el mejor Álbum del año en los Grammys 2026 y se enfila a tener una actuación histórica en el Super Bowl

¡Hace historia! Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny se corona como el primer artista de habla hispana en ganar el Grammy a Mejor Álbum del Año por su trabajo en 'Debí Tirar Más Fotos', disco cantado completamente en español que lo ha catapultado a nivel internacional como el artista de reguetón más influyente de los últimos años.

El originario de Puerto Rico se impuso en esta categoría ante artistas como Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Kendrick Lamar (entre otros) quienes claramente eran una competencia directa y quienes, para muchos, tenían cierta posibilidad mayor de llevarse el galardón a casa por ser álbumes enteramente en inglés.

Además este no fue el único Grammy internacional que se llevó Bad Bunny a casa, pues también ganó en las categorías de Mejor Álbum de Música Urbana, y Mejor Interpretación Global por su canción 'EeO'.

En su recorrido por la ceremonia el intérprete de 'NUEVAYoL' se pronunció en contra de ICE: "no somos salvajes, no somos animales, no somo aliens, somos humanos y somos de América. El odio provoca odio, lo único más poderoso que el odio es el amor, si peleamos tenemos que hacerlo con amor."

La reacción de Bad Bunny fue de un asombro palpable y una emoción que definitivamente no le cabía en el pecho, durante su discurso el cual dio completamente en español, Benito le dedicó unas palabras a su hogar: Puerto Rico, "gracias mami por parirme en Puerto Rico, te amo", y agregó "para todas las personas que han perdido a un ser querido, este premio es para ustedes".

Bad Bunny's speech after winning his #GRAMMYs in the "Album Of The Year" category with "DeBÍ TiRAR MáS FOToS". 🇵🇷 pic.twitter.com/KxJrCWIGDe — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) February 2, 2026

Este hito consolida a Bad Bunny como uno de los artistas más influyentes de los últimos años, vale la pena recordar la histórica residencia que tuvo hace algunos meses en Puerto Rico, donde tuvo 30 conciertos en el Coliseo, residencia que impulsó el turismo a Puerto Rico y dejó ganancias de alrededor de 400 millones de dólares.

Además Bad Bunny estará presente en el próximo Super Bowl, con un Medio Tiempo que ha sido demasiado cuestionado incluso por altos mandos del gobierno de Estados Unidos y sus afiliados, quienes decían que "nadie conoce a Bad Bunny". Y si ya muchos comenzaban a especular que el artista tendría uno de los Medio Tiempo más vistos de la historia, esto es prácticamente ya un hecho después de haber sido galardonado en los premios más importantes de la música.

¿Cuándo se presenta Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

El Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero, y te recordamos que podrás disfrutarlo totalmente en vivo y gratis a través de la pantalla de Azteca 7.