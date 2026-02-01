Estos son TODOS los GANADORES de los Grammys 2026. ¿Quién se llevó los premios de Álbum del Año y Canción del Año?

A principios de cada año, en la temporada de premios , no puede faltar la ceremonia favorita de los amantes de la música. Ya llegamos a los Grammys 2026 y a continuación te presentaremos la lista completa con todos los ganadores de la edición 68 de la Recording Academy.

Este año la premiación viene con varias sorpresas, como la primera gran presentación de Justin Bieber en años y Bad Bunny hace historia al ser el primer intérprete en español que tiene nominaciones en 3 de las 4 categorías principales: Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año. Además, Lady Gaga rompió su propio récord de nominaciones, al llegar a 7.

Lista completa de ganadores de los Grammys 2026, los premios para lo mejor de la música

Esta lista con todos los ganadores de los Grammys 2026 se actualiza en tiempo real.

Grabación del Año

"DtMF", de Bad Bunny.

"Manchild", de Sabrina Carpenter.

"Anxiety", de Doechii.

"Wildflower", de Billie Eilish.

"Abracadabra", de Lady Gaga.

"Luther", de Kendrick Lamar y SZA.

"The Subway", de Chappell Roan.

"APT.", de Rosé y Bruno Mars.

Álbum del Año

"Debí tirar más fotos", de Bad Bunny.

"Swag", de Justin Bieber.

"Man's best friend", de Sabrina Carpenter.

"Let God sort em out", de Clipse, Pusha T y Malice.

"Mayhem", de Lady Gaga.

"GNX", de Kendrick Lamar.

"Mutt", de Leon Thomas.

"Chromakopia", de Tyler The Creator.

Canción del Año

"Abracadabra", de Lady Gaga.

"Anxiety", de Doechii.

"APT.", de Rosé y Bruno Mars.

"DtMF", de Bad Bunny.

"Golden", de "KPop Demon Hunters".

"Luther", de Kendrick Lamar con SZA.

"Manchild", de Sabrina Carpenter.

"Wildflower", de Billie Eilish.

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean.

KATSEYE.

The Marias.

Addison Rae.

Sombr.

Leon Thomas.

Alex Warren.

Lola Young.

Productor del Año, No Clásica

Dan Auerbach.

Cirkut - GANADOR

Dijon.

Blake Mills.

Sounwave.

Compositor del Año, No Clásica

Amy Allen - GANADORA

Edgar Barrera.

Jessie Jo Dillon.

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz.

Mejor Interpretación Pop Solista

"Daisies", de Justin Bieber.

"Manchild", de Sabrina Carpenter.

"Disease", de Lady Gaga.

"The Subway", de Chappell Roan.

"Messy", de Lola Young.

Mejor Interpretación Pop en Dueto o Grupo