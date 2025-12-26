ÚLTIMA HORA: Muere leyenda de The Cure tras una “breve enfermedad”

La industria de la música está de luto: Muere Perry Bamonte. La tarde de este viernes, 26 de diciembre, se confirmó el lamentable fallecimiento del tecladista y guitarrista de la banda británica The Cure. El reconocido músico murió el día de ayer, 25 de diciembre a causa de una “breve enfermedad”, según reveló la agrupación a través de un comunicado emitido en su sitio web oficial. Tenía 65 años de edad.

“Es con enorme tristeza que confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda, Perry Bamonte”, se lee en el escrito de la banda. “[Perry] falleció tras una breve enfermedad, en casa, durante Navidad. Era callado, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo”, agrega la agrupación, haciendo énfasis en que fue una parte “cálida y vital de la historia de The Cure”.

¿Quién era Perry Bamonte, tecladista y guitarrista de The Cure?

Perry Bamonte jugó un papel fundamental en el sonido de The Cure. El músico se integró a la agrupación liderada por Robert Smith en los 90, tras la salida de Roger O'Donnell, quien después regresaría a la banda. La huella de Bamonte es notoria en álbumes como Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers y The Cure, por mencionar algunos.

Bamonte, al igual que Roger, abandonó la banda durante algún tiempo para después volver. De tal modo, se reincorporó a la alineación gótica en 2022. Desde entonces, fue partícipe en múltiples conciertos, como parte de las giras de The Cure, hasta el 1 de noviembre de 2024, que optó por retirarse.

“Perry cuidó de la banda desde 1984 hasta 1989. Se convirtió en miembro de tiempo completo en 1990, tocando la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado para los álbumes Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits y The Cure; además de participar en más de 400 conciertos a lo largo de 14 años”, se lee en el comunicado.

El escrito continúa aplaudiendo el trabajo y legado de Perry en la agrupación, señalando que formó parte de algunos de los mejores shows en la historia de la banda, tras su reincorporación en 2022. La etapa de Perry Bamonte en The Cure culminó con el concierto The Show of a Lost World, celebrado en Londres, Inglaterra, en noviembre de 2024. No obstante, su huella en la agrupación prevalecerá para siempre.

Descanse en paz, Perry Bamonte.