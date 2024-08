Un Día Para Vivir | El Jardín de Magnolia

Magnolia no tiene miedo tras recibir la visita de la muerte, quien le anuncia que sólo tiene 24 horas de vida, y en lugar de tener miedo, decide hacer una fiesta de despedida para marcharse del mundo terrenal. No es hasta más adelante, que la misma muerte poco a poco le hace abrir los ojos del asunto que la podría tener inquieta, y aunque Magnolia sabe lo que hizo y que debe pagar por ello, no quiere hacer nada y prefiere huir del mundo para deshacerse de ello. ¿Logrará resolver sus pendientes antes de irse de este mundo?