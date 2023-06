Un Día Para Vivir | Cierra los ojos

Y tú, ¿qué harías si te quedaran 24 horas para vivir? Verona tiene sueños sobre la muerte de su madre, puede ser que el hecho de que no se despidió de ella tras su fallecimiento la haya dejado así. Ella vive alejada de sus abuelos, quienes aún no entienden por qué se fue. “Ella” le dijo sobre su pendiente, pues debe terminarlo antes de que sus horas en este mundo terminen. Verona se alejó tan rápido de su familia, que no sabe su mamá le dejó algo.

¡Revive aquí todos los capítulos de Un Día Para Vivir!

¿Quieres ver en vivo los capítulos de estreno? No te los pierdas de lunes a jueves de 9:30-10:30 p.m en el sitio web de Azteca 7.