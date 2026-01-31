Confirmadas las primeras bandas para el Vans Warped Tour México 2026: así va el cartel oficial

¡Al fin! Tras anunciar su primera edición en México el pasado mes de noviembre, el Vans Warped Tour 2026 enciende motores con la revelación de las primeras bandas que formarán parte de su debut en tierras aztecas. La cita será el 12 y 13 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. A continuación, te mostramos cómo va tomando forma el cartel oficial con los primeros grupos CONFIRMADOS.

Vans Warped Tour México 2026: estas son las PRIMERAS bandas confirmadas

Al momento, se han confirmado seis bandas para la primera edición del Vans Warped Tour en la Ciudad de México:



Papa Roach

Jimmy Eat World

New Found Glory

glassjaw

Atreyu

WINONA FIGHTER

¿Cuándo anunciarán al resto de las bandas? En esta fecha sale el cartel con el line-up COMPLETO

La revelación del cartel se dará a lo largo de 30 días, con la revelación de entre dos y cuatro bandas por día para las cinco sedes del evento: Orlando, Long Beach, Montreal, Washington D.C y Ciudad de México. De tal modo, el cartel oficial estará COMPLETO para el próximo 28 de febrero.

¿Qué otras bandas podrían ser parte del Vans Warped Tour 2026 en México?

Además de las bandas anunciadas, se espera que grupos como The Maine, Simple Plan, Waterparks, The All-American Rejects, MGK, Yellowcard, A Day To Remember, All Time Low, Motionless In White, Pierce the Veil, Sleeping With Sirens, Green Day, y Blink-182 se encuentren entre la lista de confirmados. No obstante, esto son sólo rumores.

¿Cuándo y dónde será la primera edición del Vans Warped Tour en México?

La primera edición del Vans Warped Tour México se celebrará el viernes 13 y sábado 14 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Además de música en vivo, se espera que el evento también cuente con exhibiciones de BMX y skate, activaciones de marcas, carpas para firmas de autógrafos y mucha merch oficial.

Boletos para el Vans Warped Tour MX

Al igual que en otros festivales de música, la venta de boletos está dividida en fases. La Fase 1, de $1,980 en general por ambos días, se agotó antes de la revelación del cartel. Actualmente, la venta de boletos se encuentra en Fase 2, de $2,280 en general. Los boletos pueden conseguirse a través de la boletera oficial del evento.