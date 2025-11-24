¡El Vans Warped Tour llega a México! Fechas, sede y todo lo que debes saber del festival más icónico del punk

¡Hoy es un gran día! El Vans Warped Tour vendrá a México por primera vez en su historia, y ya está más que confirmado: el festival se realizará el 12 y 13 de septiembre de 2026 y la sede será el Autódromo Hermanos Rodríguez. Como sabemos que te gusta la música y mieres por ir aquí, te daremos todos los detalles, pero te adelantamos que debes prepararte para dos días completos de música, skate y cultura alternativa.

Vans Warped Tour 2026 en México: fechas confirmadas y lo que debes saber

Esta expansión histórica surge para potenciar el renacimiento de uno de los festivales que marcó a toda una generación. Para muchos, el Warped Tour no es solo un evento: es una vibra, un estilo de vida y una cápsula del tiempo que ahora regresa recargada en pleno 2026.

Las ciudades confirmadas para el Vans Warped Tour 2026

El Warped Tour estará con todo para 2026, pues regresará con fechas en cinco ciudades oficiales: Washington, Long Beach, Montreal, Orlando y finalmente Ciudad de México, que será la penúltima escala antes del cierre en Estados Unidos.

Esta selección de sedes deja claro que México se volvió clave para la comunidad de la música alternativa a nivel global. Y aunque por ahora solo se confirmó CDMX, organizadores adelantaron que más ciudades mexicanas podrían anunciarse más adelante. Así que, ojo ahí, porque esto apenas comienza.

¿Qué podemos esperar del regreso del Warped Tour?

Aunque el lineup aún no ha sido revelado, el festival suele mezclar bandas legendarias de punk, pop punk, hardcore y emo, junto a proyectos nuevos que explotan en TikTok y vuelven a la escena más diversa que nunca. Junto a la parte musical, el Warped Tour también traerá:



Exhibiciones de skate y BMX

Activaciones de marcas

Zonas de merch, arte y comunidad alternativa

Un ambiente que mezcla nostalgia con energía totalmente nueva

Ahora ya lo sabes, prepárate para vivir una de las ediciones más memorables en la historia del festival.

