VIDEO: así fue el TERRIBLE momento que vivió sombr en los BRIT Awards 2026; tuvo que intervenir seguridad

Este sábado, 28 de febrero, la Co-op Live Arena de Manchester, Inglaterra se vistió de gala para celebrar los BRIT Awards 2026, premios que reconocen los mejores lanzamientos musicales del Reino Unido y la industria a nivel internacional. Entre los artistas que presentaron actos musicales se encuentra sombr, quien vivió uno de los momentos MÁS COMENTADOS de la noche luego de que la seguridad del evento tuviera que intervenir en su actuación tras ser atacado por un hombre. A continuación, el video del terrible momento.

Sombr es atacado en los BRIT Awards 2026: así fue el momento en el que intervinó seguridad

Sombr, quien estuvo nominado a los BRITs por Artista Internacional del Año y Canción Internacional del Año, se encontraba interpretando su ya famoso éxito, “undressed”, cuando un hombre - que portaba una playera con la leyenda “sombr es un destruye hogares” - subió al escenario para empujarlo. Rápidamente, intervinieron elementos de seguridad. Tras llevarse al hombre, el artista siguió con su presentación al ritmo de “back to be friends”. Aquí el VIDEO:

Sombr being pushed off stage at the #BRITs appears to have been choreographed as part of the act pic.twitter.com/3xqEbbBI8G — Jono Read (@jonoread) February 28, 2026

¿El ataque de sombr en los BRIT Awards 2026 fue PLANEADO?

Como era de esperarse, el ataque se convirtió en uno de los momentos MÁS COMENTADOS de la noche, pues los fans no sabían si se trataba de una farsa o si el incidente fue real. Afortunadamente, todo fue PLANEADO. Así lo confirmó el representante del artista para Variety. Y es que, la confusión surgió precisamente por la leyenda en la playera del atacante, pues esta hace referencia al último sencillo del artista: "Homewrecker", el cual fue lanzado el pasado 5 de febrero. Dicho esto, el ataque no fue más que una maniobra de publicidad.

Sombr contaba con dos nominaciones esta noche. Una por Artista Internacional del Añoy otra en la categoría de Canción Internacional del Año. No obstante, en ninguna resultó ganador. En su lugar, los premios fueron para ROSALÍA y ROSÉ ft. Bruno Mars por APT., respectivamente. “Homewrecker” es el primer sencillo de sombr desde su álbum debut de 2025, "I Barely Know Her", del que se desprenden éxitos como “undressed” y “back to be friends”.