Abuelita de 81 años se vuelve streamer y juega Minecraft para pagar tratamiento de su nieto con cáncer

En las últimas horas se ha vuelto viral el caso de una abuelita que a sus 81 años ha incursionado en el mundo del gaming con tal de poder costear el tratamiento de uno de sus nietos quien padece cáncer y el internet no ha podido contener la ternura viendo sus partidas de Minecraft .

Se trata de Sue Jacquot, una abuelita residente de Arizona, Estados Unidos, quien se ha vuelto bastante conocida en los últimos días luego de crear su canal de YouTube “GrammaCrackers”, el cuál dio de alta para recaudar fondos y poder financiar los tratamientos de su nieto quien fue diagnosticado con un cáncer muy agresivo.

¿Qué se sabe sobre Gramma Crackers?

Sue Jacquot habría iniciado su carrera como gamer en Minecraft, videojuego que ha “streameado” en los dos últimos meses logrando un total de 191 mil suscriptores que han seguido sus aventuras dentro de uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos.

A día de hoy, su video más popular es el de su comienzo en Minecraft Parte 1, el cuál a dos meses de haberse subido está por llegar a las 600 mil visualizaciones, convirtiéndola en una de las streamers más destacadas.

Se sabe que ha conseguido poco más de 35 mil dólares a través de su campaña en GoFundMe, con la cuál espera costear el tratamiento de su nieto Jack, quien ha sido diagnosticado con un sarcoma, siendo uno de los tipos de cáncer más agresivos.

Sin duda alguna, esta abuelita gamer se ha robado el corazón de los internautas, demostrando que el amor de una abuela puede contra todo pues aunque afirmó que nunca sintió curiosidad por los videojuegos, entendió que es la forma en la que interactúan los niños actualmente lo que la motivó a incursionar en el formato Let's Play y haciendo streams para para ayudar a su nieto.

¿Qué se puede hacer en Minecraft?

Los modos más populares de Minecraft son el de Supervivencia, donde puedes recolectar recursos para fabricar tus propias herramientas y construir un refugio y protegerte, el modo Creativo con recursos ilimitados en el mundo abierto, Exploración y Combate en el que puedes ir a bosques y desiertos hasta las nuevas dimensiones como la Deep Dark.

También puedes jugar en modos de Estructuras y Tesoros: donde puedes buscar templos en la jungla, pirámides en el desierto, monumentos en el océano y las actividades de "Vida Virtual" como hacer agricultura y ganadería.