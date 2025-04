¿Minecraft 2 en camino? Esto es lo que sabemos hasta ahora

La película de Minecraft, al igual que el juego, ha sido todo un éxito. Los fanáticos quedaron extasiados con la forma en la que se llevó a la pantalla grande y, después de ver el final, se quedaron con ganas de ver mucho más. Y es que pasó lo mismo que pasa cuando juegas Minecraft, no importa con qué te quedes, siempre puedes volver y continuar o iniciar una nueva aventura dentro del mapa.

¿Llegará pronto una secuela de Minecraft?

Las posibilidades no surgen únicamente tras ver el enorme éxito que tuvo en taquilla durante sus primeros tres días o porque actualmente lleva recaudado más de 300 millones de dólares a nivel mundial, según reporta Boxoffice. Las propias cabezas creativas de la cinta han decidido expresarse al respecto y sus palabras son alentadoras para los fans.

Durante una entrevista, se le cuestionó a Jack Black, que interpreta a Steve, sobre las posibilidades de volver en una secuela, en la que incluso se le preguntó sobre incluir a un nuevo personaje: Herobrine.

Por si no lo sabes, Herobrine es un mito dentro de la cultura de Minecraft. Los jugadores crearon una leyenda dentro del videojuego donde una contraparte oscura de Steve se encuentra en el juego, provocando fallas o glitchs dentro del juego.

Ante la pregunta, el actor no titubeó: “¿Quieres saber si estará Herobrine en la secuela? No lo sabemos. Eso no es… necesitamos conocer las bases [del personaje]. Espero poder interpretarlo.”

La respuesta de Black dejó en claro que se está pensando en una secuela, pero no solo él ha dejado abierta esa posibilidad. El director Jared Hess, en una entrevista para Games Radar+, el cineasta, habló sobre qué tan probable es que veamos una segunda cinta del videojuego.”Oh, sería muy divertido. Sí. Quiero decir, mira, el mundo es infinito, hay tantos mods increíbles y personajes y biomas que aún no hemos explorado, así que sería increíble”, expresó.

¿Te gustaría ver una secuela de Minecraft?

