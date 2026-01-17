El extraño videojuego con el que la Hormiga González se motiva para el próximo partido de Chivas

Hace unos días que inició un nuevo torneo de nuestra siempre mágica Liga MX y con él las ilusiones se vuelven a formar, incluso para “Los Chivahermanos” (Gonzalos), quienes nuevamente han puesto toda su fe en su jugador revelación Armando “Hormiga González” quien el año pasado la rompió.

Habiéndose consagrado como el goleador del torneo el semestre pasado, Armando ve de cara un nuevo torneo con la misma ambición con el deseo de poder conquistar el tan esperado título de campeón con Las Chivas, aunque tiene un secreto que le hace concentrarse en las canchas: un videojuego.

¿Cuál es el videojuego que jugó Armando "La Hormiga" González?

Recientemente la cuenta oficial de Las Chivas compartió un video donde se pudo ver al delantero pasando el rato frente a la computadora, pero el detalle que más llamó la atención de la afición del conjunto del Rebaño fue que Armando estaba jugando Club Penguin con la descripción “Así se motiva para el partido del sábado 🔥🤣”.

Además de ser un referente para la comunidad otaku, el delantero mexicano ahora ha conquistado el universo gamer y más con un clásico como Club Penguin, un servidor en redes que conquistó la infancia de muchos hace ya varios años.

¿Qué pasó con Club Penguin?

Club Penguin cerró sus servidores en el año 2017 para enfocarse en la versión móvil “Club Penguin Island”, la cual no consiguió el éxito esperado y cerró solamente un año después, por lo que varios fans del título crearon nuevos servidores con esta temática.

Hoy en día el juego original sigue disponible en comunidades de servidores no oficiales, pues esta franquicia ha desaparecido oficialmente, o al menos hasta el momento.

¿Es "La Hormiga" el delantero sensación de México?

Armando "La Hormiga" González fue campeón de goleo del Torneo Apertura 2025 empatando con 12 tantos con Paulinho del Toluca y Joao Pedro del Atlético San Luis.

Se espera que “La Hormiga” siga festejando al estilo de grandes animes este torneo y que llegue en gran forma rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

