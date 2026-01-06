¡OFICIAL! South Park lanzará colaboración con Fortnite: Fecha de llegada, skins y TODO lo que debes saber

Este martes 06 de enero, (como regalo de Día de Reyes) se ha confirmado la próxima colaboración entre Fortnite y la siempre polémica caricatura South Park, en lo que se espera que sea una de las temporadas del año.

Si bien, en los últimos meses Fortnite ha ido con todo con sus crossovers como fue el caso de la que tuvo con Los Simpson, Harry Potter, el universo de Quentin Tarantino entre otras, este 2026, el videojuego parece seguir con la misma ruta y apostar por estos universos que todo mundo ama.

¿Qué se sabe de la colaboración entre Fortnite y South Park?

De momento no se ha confirmado con exactitud qué skins pueden llegar… Aunque en un primer anuncio hemos visto al personaje de Butters jugando Fortnite, y el mismo posteo que confirmó esta colaboración dice de manera breve “Chaos, loading…”, lo que podría ser una clara referencia al Profesor Chaos, un personaje imaginario de este cuando juega a los ninjas con Kenny, Stan, Cartman y Kyle.

Esta referencia podría ser un claro adelanto de que veremos a los chicos en su versión de ninjas, aunque hay fanáticos que también especulan que podrían llegar con mechas e incluso como ellos mismos, llevando su comedia ácida a la acción.

En los últimos años Epic Games se ha esmerado por no solo entregar un shooter que sea accesible para todos con grandes campañas, sino que ha buscado incrustarse en la cultura con colaboraciones muy llamativas, por lo que hoy en día podemos decir que es uno de los videojuegos más populares de los últimos años.

¿Cuándo sale la colaboración de South Park en Fortnite?

A través de sus redes, el videojuego de supervivencia anunció que será este viernes 09 de enero, por lo que la espera será mínima, donde probablemente podremos pasar horas y horas de diversión con nuestros personajes favoritos de esta serie animada que está por cumplir tres décadas ininterrumpidas al aire el próximo año.