NO ES MEME: Fortnite anuncia colaboración con Los Tucanes de Tijuana

Este martes nos sorprendimos al enterarnos de la nueva colaboración entre Los Tucanes de Tijuana y Fortnite, el videojuego que durante estas últimas semanas ha causado gran furor dentro de todos sus fans, y no es para menos pues son dos mundos que jamás imaginamos juntar.

Si bien, la gran mayoría de los mexicanos nos emocionamos al saber sobre que Los Tucanes de Tijuana llegarán a Fortnite, es importante que sepas que no habrán skins disponibles… Pues se trata del Fortnite Festival, el cuál contará con la aclamada canción “La Chona” este viernes 21 de noviembre.

¿Qué más música llegará al Fortnite Festival?

Además de la llegada de Los Tucanes de Tijuana a Fortnite, este martes 18 de noviembre también la idol del K-Pop, JENNIE e integrante de BLACKPINK también se unirá al Fortnite Festival con su canción “LIKE JENINE”, dándonos una edición bastante llamativa y a decir verdad, emocionante.

Sin duda alguna "La Chona" es una de las canciones más representativas de los mexicanos e incluso de momentos alegres, basta recordar el último concierto de Metallica en la CDMX cuando Robert Trujillo y Kirk Hammett se aventaron un cover con el que nos regalaron un momento épico.

¿Qué es el Fortnite Festival?

El Fortnite Festival es un modo de juego dentro de Fortnite centrado en la música y los conciertos interactivos, esta modalidad fue creada por Harmonix, el estudio detrás de títulos de videojuegos como Rock Band, de ahí la importancia de la música en los videojuegos.

Dentro de este modo hasta 4 jugadores pueden tocar canciones al estilo Rock Band, donde cada uno elige un instrumento: guitarra, batería, bajo, teclado o voz.

La jugabilidad es meramente como lo era Rock Band, donde debes de presionar notas al ritmo y tempo de la música, donde si juegas en el modo “Escenario Principal”, puedes conseguir recompensas aunque también está el modo “Fiesta Jam”, con el cuál puedes improvisar libremente.