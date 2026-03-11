Actualizaciones de Fortnite en marzo de 2026: Baja el precio de los pases pero aumenta el costo de las monedas, también anuncia clásico GRATIS

Porque no todo podía ser miel sobre hojuelas, hace unas horas, Epic Games, la desarrolladora del juego anunció que subirá el precio de los paVos de Fortnite, las monedas con las que puedes hacerte de artículos exclusivos, pases de batalla, skins y más dentro de la plataforma, lo cuál ha dejado ver cierto descontento dentro de la comunidad gamer.

A través de su sitio oficial, Epic Games señaló que los costos por operar la plataforma de Fortnite “ha subido mucho” por lo que este sería el motivo del aumento de los precios de las monedas V, cambio que entrará a partir del próximo jueves 19 de marzo, llegando en una de las temporadas en que este juego está siendo bastante popular en todo el mundo.

¿Cuánto aumentaron las monedas de Fortnite?

En general, el costo de los paVos se elevará un 20% en todos los países sin excepción, por lo que si antes un paquete de 1000 monedas v costaba $159 pesos mexicanos, con esa cantidad de dinero, ahora podrás comprar 800 monedas V, lo cuál ha generado cierto descontento dentro de sus usuarios.

Si bien, la plataforma está pasando por varios cambios, también han habido más cambios respecto a demás costos, pues el pase de batalla ahora costará 800 monedas V, siendo que antes costaba 1000, al igual que el pase de Orígenes, musical o LEGO, los cuales también costarán 200 monedas V menos.

Fortnite “Salvar al Mundo” será GRATIS a partir de abril

Como parte de las actualizaciones de Epic Games respecto a la experiencia de jugabilidad de esta plataforma, también se ha confirmado que esta experiencia de supervivencia y defensa de torres “original” llegará gratis a Playstation, Xbox, PC y Switch 2.

Fue en 2017 que Fortnite llegó como un juego de supervivencia y defensa de torres, aunque pocos años después con “Batalla Royal” todo cambió en la manera de jugar en esta plataforma, por lo que este regreso y gratuito ha generado altas expectativas.