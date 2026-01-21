“That’s what she said": De Second Life al Fortnite, esta es la nueva colaboración de la serie The Office que NO te puedes perder

Sin duda alguna Fortnite se ha puesto en un plan muy grande, pues sus últimas colaboraciones han sido un total éxito, donde Los Simpsons, South Park, El Universo de Quentin Tarantino y Hora de Aventura han sido de gran agrado de los fans pero en los próximos días tendrán un crossover que nadie vio venir: The Office.

Así es, la comedia sobre cómo opera la compañía papelera Dunder Mifflin estará llegando a uno de los videojuegos más populares de los últimos años y es que tras varios rumores, finalmente Fortnite lo ha confirmado con un mensaje un tanto curioso así como claro.

¿Cómo será la colaboración de Fortnite y The Office?

En sus redes oficiales, Fortnite posteó una foto de “remolachas” acompañadas del siguiente mensaje: Build. Beets. Battle Royale. (Remolachas. Batalla campal), siendo un claro guiño a uno de nuestros granjeros y jugadores de Second Life favoritos: Dwight Schrute.

Si bien esto es un pequeño adelanto, no se ha informado sobre la fecha de salida, las armas o las skins de personajes que llegarán aunque ya podemos imaginar a Michael, Dwight, Jim, Pam y ¿Por qué no Creed o Phyllis? Por ello se espera que sea una de las colaboraciones del año.

|Imagen de cortesía

¿Por qué The Office es una de las series más queridas?

Ver a The Office en Fortnite es algo que realmente no esperábamos pues aunque es una de nuestras series favoritas y uno de nuestros videojuegos predilectos, es un mundo muy distinto aunque si observamos a detalle, esta serie es una de las más populares de los últimos años, siendo que ya han pasado más de dos década de su estreno parece haber recobrado popularidad con las nuevas generaciones.

El recibimiento que tuvo la serie por un nuevo público ha sido tan bueno que incluso han comenzado surgir proyectos como spin-offs sobre la historia de esta compañía de papel que nos ha sacado cientos de risas con su elocuencia y por otro lado, Fortnite se ha posicionado como un juego para diversas generaciones, mismo que es amado tanto por los más chicos y los ya no tan chicos que crecieron con este tipo de shooters.