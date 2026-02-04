Llega la nueva colaboración de KPop Demon Hunters a Fortnite: Skins ÉPICAS de HUNTR/X y Saja Boys, mascotas y más música

Tras semanas de rumores, la segunda colaboración entre KPop Demon Hunters y el videojuego de Fortnite ya tiene fecha de salida, la cuál llegará con skins épicos de la película que todos queremos tener y demás sorpresas de este universo que prometen darnos horas de diversión en línea.

Aunque este crossover había mostrado sus primeras versiones desde el mes de octubre, tuvieron que pasar varias semanas para que Fortnite y Epic Games pudieran hacerse de un espacio y liberar una nueva colaboración, pues en los últimos meses han tenido alianzas de todo tipo, donde hemos podido ver a Los Simpson, South Park, Harry Potter, Kim Kardashian, Hora de Aventura, Un Show Más, entre otros.

¿Cómo es la colaboración entre Fortnite y KPop Demon Hunters?

Para esta segunda parte de Fortnite x KPop Demon Hunters llegará la skin de Jinu, el líder de los Saja Boys en su versión de idol y de demonio, así como las tan esperadas skins versión "Golden" de las HUNTR/X donde podremos ver a Rumi, Mira y Zoey con las indumentarias icónicas de la película que podremos disfrutar a partir de este viernes 06 de febrero.

Además, de estas grandes actualizaciones, llegará Derpy, quien será un compañero de mochila, así como nuevos gestos y más temas musicales, siendo una nueva y emocionante entrega del videojuego que está acaparando la atención del mundo y la película que está marcando un antes y después en la forma en la que vemos las historias.

¿Es Fortnite el videojuego más popular de la actualidad?

En los últimos meses, Epic Games se ha encargado de que Fortnite se mantenga como uno de los videojuegos más relevantes, pues este metaverso, además de contener la adictiva Batalla Royal, tiene eventos masivos como demás juegos de supervivencia y festivales de música.

Otro de los grandes aciertos que ha unido a diferentes comunidades y generaciones de gamers, son sus colaboraciones con demás contenidos queridos de la cultura pop, logrando un fanservice que ha tenido feliz a todo mundo.