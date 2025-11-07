OFICIAL: Así puedes conseguir las muñecas oficiales de K-Pop Demon Hunters

Sin duda alguna la película de K-Pop Demon Hunters ha sido todo un fenómeno este 2025, donde Las Guerreras Pop, Rumi, Mira y Zoey han conquistado el mundo entero y las buenas noticias para esta franquicia no paran de llegar, pues se ha confirmado que viene en camino sus muñecas oficiales.

De momento se sabe que para esta temporada, la marca Mattel lanzará un paquete con las tres integrantes de HNTR/X y puedes pre-ordenarlas a partir de hoy mismo en su web oficial, además de que se espera que salgan a la venta este miércoles 12 de noviembre. Por ahora no se han confirmado los precios que podrían tener.

¿Es K-Pop Demon Hunters la película más vista de este 2025?

Esta película ha acumulado más de 236 millones de reproducciones, en menos de 5 meses, siendo una de las películas más vistas de todo streaming, donde la audiencia ha destacado la historia, el guion, las animaciones y la banda sonora.

De hecho, esta mañana se confirmó que la banda sonora de K-Pop Demon Hunters, la cuál es interpretada por los grupos ficticios de HNTR/X y Saja Boy’s ha conseguido tener tres nominaciones a los Grammy’s, marcando un hecho sin precedentes dentro de las películas animadas.

¿Habrá una nueva película de K-Pop Demon Hunters?

Hace unos días se confirmó que esta secuela llegará en el año 2029, y aunque muchos fans han considerado que es demasiado tiempo, tenemos qué tomar en cuenta todo el proceso por la que la primera entrega tuvo que pasar para que hoy en día sea el éxito que es.

Si tomamos en cuenta que esta película tiene menos de medio año de haber llegado a streaming y que apenas ha comenzado a explotar, se espera que para este 2026 veamos mercancía de K-Pop Demon Hunters por todos lados, dando paso al proceso de la secuela.