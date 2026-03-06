Project Helix: La nueva consola de Xbox que será retrocompatible con videojuegos de PC ya da señales de vida, este podría ser su precio y fecha de lanzamiento

n las últimas horas Xbox hizo un anuncio que cambiará la manera en la que jugamos videojuegos… Pues confirmó el lanzamiento de su nueva consola “Project Helix”, la cuál no solo significará la nueva generación de consolas, sino que será un completo híbrido pues podrá correr juegos de Xbox y de PC, siendo un anuncio que tomó por sorpresa a más de uno.

Sin duda alguna, esta nueva consola de Xbox da paso a una generación de cambio total en los videojuegos, que ciertamente han tomado más terreno a su retrocompatibilidad y a la adaptabilidad de consolas modernas para las reversiones e incluso para el desarrollo de títulos futuros tal como la Steam.

¿Cuándo sale “Project Helix”?

Este anuncio lejos de traer respuestas ha venido con más interrogantes, pues cabe recordar que las consolas de Microsoft usualmente terminan cambiando su nombre antes de lanzarse, tal como pasó con “Project Scorpio”, quien finalmente terminó siendo la Xbox One o “Project Scarlet”, quien resultó en la Xbox Series X.

Ante un calendario plagado de incertidumbres por parte de Microsoft, muchos gamers esperan que esta nueva consola pueda salir en 2027, pero hay algunos más escépticos que consideran que podría ser hasta 2028 e incluso 2029, pues aseguran que los componentes y adaptabilidad así como distribución podría ser costosa.

The next generation of Xbox console: Project Helix pic.twitter.com/YQUrCgCb9J — Xbox (@Xbox) March 5, 2026

¿Qué precio tendrá la nueva consola de Microsoft “Project Helix”?

Primeros reportes no oficiales señalan que el precio del desarrollo del Hardware que sea capaz de correr tanto videojuegos de Xbox y PC son bastante costosos, sobre todo por la alta demanda que el mundo de la tecnología ha tenido en los últimos años, además de tomar en cuenta que es una consola de nueva generación.

Se han retomado citas de Sarah Bond, la presidenta de Xbox, quien hace unos meses declaró que la nueva consola sería “una experiencia de nueva generación muy premium, muy de alta gama”, lo que de entrada da a entender que no será nada barata y tomando en cuenta el catálogo de videojuegos que espera tener, de vuelta a lo exclusivo, se rumora que podría ser cercano a los $1,000 dólares (cerca de 18 mil pesos mxn en 2026).