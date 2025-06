Xbox Games Showcase 2025: Todos los anuncios y sorpresas del evento

El Xbox Games Showcase 2025 no decepcionó y convirtió este domingo 8 de junio en un día muy especial para todos los gamers. Microsoft sorprendió a todos con una interesante cantidad de novedades que emocionaron a los fans del gaming, pues mostró desde franquicias icónicas hasta nuevas propuestas creativas. Para que estés bien informado, aquí tienes un resumen con todo lo anunciado durante el evento.

Todos los anuncios del Xbox Games Showcase 2025

Call of Duty: Black Ops 7

Este gran anuncio llegó con el cierre del evento, un teaser cinemático espectacular. La nueva del popular juego de guerra, Call of Duty: Black Ops 7, promete llevarnos a una era oscura del conflicto global.

Hollow Knight: Silksong

¡Al fin! Silksong, uno de los juegos más esperados por el mundo entero, se presentó como parte del anuncio de la ROG Xbox Ally X. Estará disponible en Game Pass durante la temporada navideña.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Final Fantasy VII Remake Intergrade, llega este invierno a Xbox Series X|S y Xbox Cloud, acompañado del reciente lanzamiento de Final Fantasy XVI en la plataforma.

The Outer Worlds 2

Obsidian confirmó que su esperado RPG se estrenará el próximo 29 de octubre de 2025.

Ninja Gaiden 4

Se reveló tráiler y fecha: 21 de octubre de 2025.

High on Life 2

La secuela del shooter colorido, alocado y lleno de comedia llegará a PC, PlayStation y Xbox.

Invincible VS

El juego está basado en la popular serie animada de Amazon, será un brutal 3v3 de peleas llenas de sangre.

Grounded 2

Entra en Game Preview el próximo mes con un teaser de gameplay.

Chronos: The New Dawn

Juego de terror del estudio detrás de Silent Hill 2, programado para otoño 2025.

Persona 4 Revival

Atlus mostró gameplay del remake de su aclamado RPG clásico.

ROG Xbox Ally X

Una nueva consola portátil llegará al mercado de la mano de XBOX y luce bastante interesante.

Algunas otras entregas de franqucias nuevas y poco conocidas son:

Beast of Reincarnation (Game Freak)

Clockwork Revolution

Planet of Lana 2

There Are No Ghosts at the Grand

Animo

Aphelion (de Don’t Nod)

Super Meat Boy 3D

Resonance: A Plague Tale Legacy

DLC de Indiana Jones y el Gran Círculo

Xbox sorprendió a muchos con estas noticias a los fans al mostrar un catálogo variado, nostálgico, innovador y estrenos pensados para todos los tipos gamers. Ahora, ¡prepárate para un 2025 y 2026 épicos!

