¿Un remake de Resident Evil 5? ¿Nuevo adelanto de Requiem? Esto es lo que se espera del primer State of Play de Sony del 2026

Estamos a unas semanas de la celebración del 30 aniversario de una de las franquicias más populares del entretenimiento, pues Resident Evil llegará al “tercer piso” este próximo 22 de marzo, un logro más que presumible, pues el videojuego logró romper la pared transmedia y ha llegado al cine, a la pantalla chica e incluso a tener cómics, y libros.

Aunque la emoción de los fans de todo el mundo de esta franquicia se ha mantenido a tope, este jueves 12 de febrero podría llegar uno de los anuncios más esperados de todo el fandom, pues se espera un último vistazo del nuevo título de la saga de videojuegos “Resident Evli Requiem” en el primer State of Play 2026, así como el anuncio de un remake que podría traer de regreso a Chris Redfield, Sheva Alomar y Albert Wesker.

¿Qué podremos ver en el State of Play 2026 de febrero de 2026?

Si bien, todos estos próximos adelantos se han mantenido en total confidencialidad, insiders y fans han especulado que podríamos tener un corte final que nos muestre de que va el nuevo título que a decir verdad, podría reinventar la franquicia, siendo uno de los más esperados de los últimos años.

From rookie cop to special agent, Leon S. Kennedy has seen it all



The series icon returns in Resident Evil Requiem on Feb 27. pic.twitter.com/fqT45AAd6q — PlayStation (@PlayStation) February 7, 2026

Aunque es completamente que este nuevo videojuego se estrenará el 22 de marzo de este año, fandom de todo el mundo ha mostrado su emoción, sobre todo por la gran jugabilidad que tendrá, pues llegará para la PlayStation 5, el Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 y PC.

De momento sólo queda esperar a cualquier actualización que podamos ver en el primer State of Play de este año, donde también habrá grandes anuncios que no te querrás perder, como el de 2022 cuando se anunció el Remake de Resident Evil 4…

¿Qué se espera del 30 aniversario de Resident Evil?

Aunque se ha hablado que la franquicia ha colocado el título de ‘Requiem’ como el más importante debido a la privacidad que se ha mantenido con los proyectos, hay algunos otros proyectos a los que no hay que perderles la pista, pues se espera el Remake de Resident Evil 5, tal como con el 4, mismo que fue anunciado en un State of Play.

Este no es el único proyecto que estaría llegando, pues se ha anunciado un concierto sinfónico en Japón para los días 7 y 8 de marzo, el cuál se espera que se presente en más partes del mundo.

