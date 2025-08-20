Resident Evil 9: Requiem lanza aterrador GAMEPLAY y nos muestra a un nuevo monstruo

Una de las sagas de videojuegos más importantes dentro de la comunidad gamer por fin nos ha dejado ver más de su próximo lanzamiento, nos referimos al nuevo título “Resident Evil 9: Requiem”, el cuál nos ha dejado más que emocionados… ¿Y asustados?

Esta novena entrega que lleva por nombre Resident Evil 9: Requiem o “Biohazard Requiem”, nos ha mostrado un poco más de su contenido con su nuevo gameplay y nos ha dejado impactados por sus gráficos, atmósferas y su trama.

¿Qué sabemos sobre este nuevo título?

El nuevo adelanto nos dejó muy en claro que este videojuego regresó a sus raíces dentro del género survival horror, dándonos un ambiente de tensión y sombrío que seguramente te sacará más de un susto.

De hecho, pudimos ver en este nuevo gameplay al monstruo que será el antagonista de este título y las primeras impresiones han sido claras: tiene un aspecto aterrador... La manera en que te persigue en el juego y se alimenta ha dejado a los fans de esta saga emocionados.

Imagen de gameplay

Su atmósfera y sonidos nos adentrará a la historia como nunca antes había pasado, a lo que el mismo Capcom ha descrito como “miedo adictivo”; donde podemos destacar su jugabilidad innovadora dentro de la saga, la cual nos permitirá alternar entre primera y tercera persona en el momento que lo queramos.

Además de retomar ciertos aspectos clásicos del juego, donde podrás inspeccionar objetos, descubrir ítems ocultos y mover objetos para avanzar o acceder a zonas elevadas.

Ambientación temporal de Resident Evil 9: Requiem

Sabemos que esta historia transcurre 30 años después de la desastre en Raccoon City, la cual ocurre en el título Resident Evil 3: Nemesis.

Esta nueva historia nos traerá a Grace Ashcroft, una analista técnica del FBI quien debe de inspeccionar el hotel Wrenwood como parte de una investigación sobre las muertes causadas por una enfermedad no identificada. Esta investigación la llevará a donde todo comenzó: Raccoon City.

¿Cuándo saldrá a la venta esta nueva entrega?

Se tiene marcado el próximo 27 de febrero de 2026 como lanzamiento mundial, y estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC (Steam), por lo que ya estamos a pocos meses de adentrarnos en este nuevo título.