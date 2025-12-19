¡Directo en la nostalgia! Lo mejor de los videojuegos y consolas clásicas en el Retro Game Fest CDMX 2025, ¿Cuándo, dónde es y qué actividades habrá?

Todos los gamers de la Ciudad de México están más que felices por el anuncio del Retro Game Fest 2025, donde podrás encontrar una gran cantidad de títulos de videojuegos que han marcado historia por décadas, por lo que nosotros te contaremos todo lo que debes saber de este gran día.

Este festival llega como una propuesta que te llevará a esos momentos cuando eras más chico, en una época donde los videojuegos tenían un lugar distinto, por lo que seguramente te pondrás nostálgico con todo lo que encontrarás.

Esta cuarta edición de “el mejor evento de retrogaming en Latinoamérica” llegará con todo a la CDMX donde en palabras del festival “los videojuegos clásicos vuelven a casa” este próximo sábado 20 de diciembre, en un día completamente único.

¿En dónde será el Retro Game Fest 2025?

Se ha confirmado que este gran evento será en el Hotel Courtyard de la CDMX, el cual está ubicado en Avenida Revolución Número 333 de la colonia Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Las puertas abrirán en punto de las 11:00 am, por lo que te recomendamos llegar a primera hora para que vivas una experiencia única, donde podrás hacer grandes actividades que te harán reconectar con las consolas que probablemente marcaron tu infancia.

¿Qué actividades habrá en el Retro Game Fest?

Los asistentes podrán comprar, vender e incluso intercambiar consolas y videojuegos clásicos, además habrá un espacio para subastas, donde seguramente habrán algunas joyas que querrás tener en tu colección.

Además habrá un pasillo de artistas, donde podrás disfrutar de un área totalmente dedicada al arte en los videojuegos.

En el Media Alley encontrarás un espacio especial para creadores de contenido, podcasters y medios que forman parte de la comunidad gamer nacional.

¿Cuánto cuesta la entrada al Retro Game Fest?

Puedes adquirir tus acceso en el sitio oficial de Boletia, donde encontrarás los distintos tipos de entradas:

