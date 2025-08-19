Justo en la nostalgia: Te dejamos nuestro top de los mejores videojuegos del Super Nintendo

Quizá no fue de tu época original o quizá sí, pero la mayoría de los gamers y los no tan gamers jugaron alguna vez al Super Nintendo, aquella consola que dio horas y horas de diversión a millones de personas.

El Super Nintendo Entertainment System (SNES) es una de las consolas más populares e icónicas en el mundo, la cuál fue lanzada en noviembre de 1990 en Japón bajo el nombre de Super Famicom; en Norteamérica salió al mercado en agosto del 91, en Europa y América Latina llegó en el año 92.

Siendo todo un hito en la cultura pop y una de los peones del mundo gamer, esta consola marcó un antes y después en la manera de jugar y relacionarse con las personas, pues hoy a más de 35 años de su lanzamiento original, te dejamos la lista de los juego más vendidos de este sistema.

¿Cuáles son los siete videojuegos más vendidos del Super Nintendo?

7. The Legend of Zelda: A Link to the Past (1991) - Este videojuego desarrollado por Nintendo Entertainment Analysis and Development vendió 4.6 millones de copias por todo el mundo, siendo uno de los títulos más recordados de la extensa saga de Zelda.

6. Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest (1995) - Esta secuela desarrollada por Rare Limited perfeccionó la historia de Donkey Kong entregando un juego con más niveles y mejor diseño que el original, llegando a vender 5.1 millones de cartuchos.

5. Street Fighter II: The World Warrior (1992) - Este título desarrollado por CAPCOM instantáneamente se volvió un clásico y popularizó los juegos de peleas en la década de los noventas, siendo todo un fenómeno cultural en aquella época, donde vendió 6.3 millones de copias.

4. Super Mario Kart (1992) - Con este juego de Nintendo inició la icónica saga de carreras y desamistades de la mano de Mario Bros, uno de los personajes que dominaron el mercado en el último cuarto del siglo pasado, donde esta sola entrega vendió 8.8 millones de videojuegos.

3. Donkey Kong Country (1994) - Este título desarrollado por Nintendo afianzó la leyenda de Donkey Kong, convirtiéndolo en uno de los videojuegos de la década de los 90’s y dejando su marca al revolucionar la época con los gráficos usados, gustando tanto que logró vender 9.3 millones de cartuchos por todo el mundo.

2. Super Mario All-Stars (1993) - Esta compilación que llegó de la mano de Nintendo mejoró los gráficos de uno de los videojuegos más queridos por el público y se volvió todo un clásico que hoy en día sigue vigente entre la cultura gamer, pues desde aquella época vendió 10.6 millones de juegos.

1. Super Mario World (1990) – Este videojuego es considerado por fans y expertos como el mejor en plataforma 2D, donde su historia, personajes, trama y música quedó incrustada en la cultura de todo el mundo. Este título vendió 20.6 millones de copias por todo el mundo, siendo todo un boom en el mundo del gaming y el universo del Super Nintendo.

¿Cuál de estos juegos fue tu favorito?