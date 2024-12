Wicked 2: Todo lo que debes saber de la esperada secuela

La adaptación cinematográfica del musical Wicked ha sido todo un éxito alrededor del mundo, contando con Ariana Grande y Cinthya Erivo como su cast principal, y siendo bastante fiel la puesta teatral, ha cautivado la audiencia posicionándose no sólo como una de las películas del 2024 más taquilleras, si no también una de las más aplaudidas del año. Es por eso que cuando se anunció que habría dos partes de Wicked hubo muchos sentimientos encontrados, sobre todo al no tener muchos detalles de lo que esta parte dos traería... Pero eso cambió porque no solo conocemos ya el nombre de Wicked 2, también se han liberado varios detalles respecto a esta entrega.

¿Cómo se llamará Wicked 2 y cuándo se estrena?

Dirigida por Jon M Chu, Wicked 2 recientemente anunció su nombre oficial a partir de una publicación conjunta entra el director, Cinthya Erivo y Ariana Grande, dando a conocer a los antiguos y nuevos fans que se preparen para “Wicked: For Good”.

El nombre de esta segunda entrega hace un guiño ingenioso a una de las canciones que se interpretan en el musical, y no cualquier canción, pues es interpretada por Elphaba y Glinda en un momento sumamente emotivo y que se considera un punto de quiebre para ambos personajes.

Y no dejando morir la tendencia que ha obtenido Wicked desde su estreno, ¡con la revelación del nombre también revelaron la fecha de estreno! Y oficialmente podemos decir que Wicked: For Good, llegará a cines el 21 de noviembre del 2025. Cabe recalcar que tanto Wicked Parte 1 y Parte 2 fueron grabadas de manera secuencial, lo que significa que Wicked: For Good probablemente ya está en proceso de edición.

¿Qué actores formarán parte de Wicked: For Good?

Mucho del reparto que ya conocemos regresará en esta segunda parte de Wicked, sin embargo, han habido muchos rumores acerca de quienes podrían integrarse con los nuevos papeles. Por el momento los únicos actores confirmados hasta el momento son: