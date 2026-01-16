Zendaya reinará el 2026: estas son todas las series y películas donde ella participa que se estrenan este año

El 2026 definitivamente viene con películas y series que hemos estado esperando por años, y con otros títulos que tal vez no conocíamos que se iban a hacer pero que a partir de sus avances en definitiva nos causan curiosidad. Y una de las actrices más prolíficas de este año será sin duda Zendaya, quien tiene en puerta diferentes estrenos. Estos son todos los títulos donde aparecerá Zendaya y sus respectivas fechas de estreno:

Euphoria: Temporada 3

La temporada 3 de Euphoria se estrena el próximo 12 de abril de este año, y sí, obviamente tendremos el regreso de Zendaya como Rue, ahora siendo amenazada por la deuda de aproximadamente 13 mil dólares que dejó con Laurie. Además sabremos lo que ocurrió con otros personajes como Cassie, Nate, Jules, Maddy o Lexi. También se van a introducir a nuevos personajes, una de ellas interpretada por la mismísima Rosalía.

The Drama

The Drama, película de A24 protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, se estrenará el 9 de abril en cines, en esta cinta veremos a los dos actores como una pareja a punto de casarse, sin embargo, un secreto saldrá a la luz días antes de la ceremonia, pero este no es el típico tono al que nos acostumbraron en las romcoms, pues el director Kristoffer Borgli nos da pistas en el tráiler de que algo inquietante pasará entre los dos personajes.

La Odisea

Christopher Nolan regresa con lo que promete ser su proyecto más ambicioso, La Odisea, en donde consta con un elenco impresionante entre ellos, obviamente, a Zendaya, además de nombres como Tom Holland, Anne Hathaway, Matt Damon, Robert Pattinson, Mia Goth y Elliot Page, solo por mencionar a algunos. Esta película se estrena el 16 de julio y será una adaptación de La Odisea, de Homero.

Spider-man Brand New Day

Una de las entregas más esperadas de Marvel Studios es Spider-man Brand New Day, protagonizada por Tom Holland y teniendo como elenco de reparto a Zendaya. Sin embargo de la película aún no hay muchos detalles, no hay trailer oficial, y pocas han sido las filtraciones reales que como fans hemos tenido. La película se estrena el 31 de julio de este año.

Dune: Parte 3

Denis Villeneuve regresa con Dune 3, cinta que adaptará "El Mesías de Dune", llegará a cines el 18 de diciembre.